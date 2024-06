Barcelona-voorzitter Joan Laporta gaf ontslag Xavi 'een zetje': 'Ik wil mensen niet laten lijden'

Zijn vertrek bij Ajax zit Daley Blind nog altijd niet lekker. De linkspoot van Girona en Oranje stapte na een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder eind 2022 over naar Bayern München. Schreuder is al lang en breed weer vertrokken, net als vrijwel iedereen die het in die tijd voor het zeggen had bij de Amsterdammers. De clubliefde van Blind is er nog altijd