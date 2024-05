Xavi neemt afscheid van FC Barcelona met overwinning op Sevilla

FC Barcelona heeft zondagavond in de laatste speelronde van La Liga met 2-1 gewonnen van Sevilla. De Catalaanse club werd tweede in de Spaanse competitie. Eerder deze week werd bekend dat trainer Xavi de club na dit seizoen zal verlaten.

Robert Lewandowski maakte het openingsdoelpunt in de vijftiende minuut op aangeven van João Cancelo. De Pool zette Barcelona via de paal op 0-1 voorsprong in Sevilla.

Sevilla bracht de spanning terug in de wedstrijd via Youssef En-Nesyri scoort voor Sevilla. Hij scoorde na een halfuur de eerste kans voor Sevilla in de wedstrijd. De assist kwam van Boubakary Soumare.

Na een uur pakte Barcelona weer de leiding. Fermín López kwam naar binnen en schoot raak in de korte hoek. Daarmee besliste hij het afscheidsduel van trainer Xavi. Hij droeg de goal op aan de vertrekkende trainer. Nadat hij het doelpunt vierde met zijn ploeggenoten rende hij naar Xavi toe om hem een knuffel te geven.

Afscheid Xavi

Xavi is volgend seizoen niet meer de coach van Barcelona. Het clubicoon is ontslagen en zal na afloop van het seizoen afscheid nemen van de Catalanen. Dat besluit werd genomen nadat er een akkoord werd bereikt met een nieuwe trainer, Hansi Flick.

Xavi ontslagen nadat Barcelona nieuwe trainer heeft veiliggesteld Xavi is volgend seizoen niet meer de coach van Barcelona. Het clubicoon is ontslagen en zal na afloop van het seizoen afscheid nemen van de Catalanen. Dat besluit werd genomen nadat er een akkoord werd bereikt met een nieuwe trainer.

In januari maakte Xavi nog zelf bekend dat hij de club zou gaan verlaten aan het einde van het seizoen. De club was toe aan een nieuwe dynamiek, vertelde hij toen. Eind april kwam hij terug op die uitspraken, omdat hij naar eigen zeggen vertrouwen voelde van de voorzitter, het bestuur en de spelers. Dat vertrouwen was er de afgelopen weken dus niet meer. Het bestuur wilde niet meer verder met de trainer.

Jordi Cruijff over volgende stap en mogelijkheden bij FC Barcelona: 'Nu ben ik er klaar voor' Jordi Cruijff is in gesprek met transferjournalist Fabrizio Romano eerlijk over zijn toekomst als trainer en de mogelijkheden bij FC Barcelona. Een speciale club voor hem, vanwege de grote rol die zijn vader Johan daar speelde.

Ontslag trainer Sevilla

Als het aan de Sevilla-supporters ligt is Xavi niet de enige die afscheid neemt na deze laatste speelronde in La Liga. Ook Quique Sánchez Flores mag vertrekken. Aanwezige fans toonden een spandoek met daarop het woord 'demision': ontslag. Sevilla werd dit seizoen veertiende in de Spaanse competitie. Quique Sánchez Flores heeft zijn vertrek bij Sevilla zelf al aangekondigd.

De Sevilla-trainer was het overigens ook niet eens met het ontslag van Xavi. Volgens de Spanjaard gaat Barcelona niet goed om met zijn clubiconen. Naast Xavi ontsloeg het eerder ook Ronald Koeman.