Hansi Flick is officieel de opvolger van Xavi bij FC Barcelona

Hansi Flick is definitief de nieuwe trainer van FC Barcelona. De Duitser volgt Xavi op, die op heel opvallende wijze aan de kant werd geschoven bij de Spaanse club.

De 59-jarige Hans-Dieter 'Hansi' Flick won in 2019/2020 álles wat er te winnen viel met Bayern München. In Duitsland won hij de competitie (Bundesliga), beker (DFB Pokal) en de Supercup, op internationaal niveau won hij de Champions League, Europese Super Cup én de wereldbeker. Hij was pas de tweede trainer die dat lukte, na Pep Guardiola met FC Barcelona in 2008/2009.

Flick was tot september 2023 de bondscoach van Duitsland, maar wegens slechte resultaten in aanloop naar het EK in eigen land werd hij op straat gezet. De trainer stond twee jaar aan het roer van het nationale team van zijn eigen land, voor die tijd was hij dus trainer van Bayern. Het is de eerste keer dat Flick gaat coachen in een land waar men geen Duits spreekt. In 2006 was hij een paar maanden assistent-trainer bij het Oostenrijkse RB Salzburg.

Xavi

Flick vervangt dus Xavi, een echt kind van de club bij FC Barcelona. De oud-topmiddenvelder maakte zelf in de winter bekend te vertrekken bij de club, nadat hij het seizoen ervoor kampioen was geworden in Spanje. Hij kwam de afgelopen periode terug op die beslissing, tot genoegen van de leiding van FC Barcelona.

Totdat het bestuur opeens terugkrabbelde en Xavi tóch de deur uit wilde hebben. Nadat het maandenlang moeite had gedaan om hem toch binnenboord te houden, moest hij er dus toch uit. Xavi gehoorzaamde en was zelfs zo gul om af te zien van de oprotpremie die hem toebehoorde.

FC Barcelona is financieel gezien namelijk niet in topconditie. Flick zou ook geen monstersalaris krijgen, aldus Spaanse media.