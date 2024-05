Xavi maakt mooi financieel gebaar: clubicoon laat 8,5 miljoen euro schieten bij afscheid van FC Barcelona

De ontslagen trainer Xavi Hernández had nog recht op 11 miljoen euro van FC Barcelona. Dat geld interesseert hem echter niet, en daarom doet hij er vrijwillig afstand van. Hij vordert alleen het bedrag terug dat hij eerder uit eigen zak betaalde.

Xavi had nog recht op het bedrag van 11 miljoen euro voor het contractjaar dat hem restte bij FC Barcelona. Maar de Spaanse trainer had eerder al beloofd het geld te laten schieten. Xavi heeft wel aan FC Barcelona gevraagd om 2,5 miljoen euro terug te betalen. Dat bedrag betaalde het clubicoon in 2021 bij zijn aanstelling uit eigen zak. Hij moest zich vrij kopen Al-Sadd, dat 5 miljoen euro eiste van Barcelona. De club kon maar de helft betalen, dus legde Xavi zelf 2,5 miljoen bij.

Een flinke meevaller voor FC Barcelona dus. Door het gebaar van Xavi bespaart de La Liga-club 8,5 miljoen euro. De staf rond Xavi krijgt het resterende salaris wel uitbetaald. Zij hebben minder financiële reserve om het geld te laten liggen.

Chaos rond ontslag

Het ontslag van Xavi kende een chaotische aanloop. De trainer gaf in januari aan dat hij zelf zou vertrekken aan het eind van het seizoen. De club was toe aan een nieuwe dynamiek, vertelde hij toen. Daar kwam hij in april op terug. Hij zou toch willen blijven omdat hij vertrouwen voelde van de voorzitter, het bestuur en de spelers.

Enkele weken later was dat vertrouwen van de voorzitter volledig weg. Xavi had zich in de media uitgelaten over de financiële situatie van de club. "Vroeger zei onze trainer: ik wil die speler en die speler halen. Nu kan dat niet meer." Real Madrid heeft die luxe volgens Xavi wel. Voorzitter Johan Laporte was niet gediend van die uitspraken en de geruchten over een ontslag staken direct de kop op.

Opvolger

Er moest echter eerst een mogelijke opvolger worden gevonden, voordat het bestuur Xavi zou ontslaan. Die lijkt er nu te zijn in de vorm van Hansi Flick. De Duitse trainer zou inmiddels in Barcelona gearriveerd zijn om te onderhandelen over zijn aanstelling.

Xavi werd na zijn eerste klus als hoofdtrainer bij Al Sadd in november 2021 aangesteld bij Barcelona als opvolger van Ronald Koeman. Zijn eerste volledige seizoen, 2022/23, werd ook het meest succesvolle: Xavi leidde zijn elftal toen naar de winst in zowel La Liga als de super cup.