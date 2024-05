Nieuwe Barcelona-trainer Hansi Flick doet mee aan TikTok-trend, die ook Formule 1-bereikte

Hansi Flick heeft als kersverse trainer van FC Barcelona al zijn TikTok-debuut gemaakt op het account van de club. Slechts een paar uur na de officiële bekendmaking van de komst van de Duitse coach stond hij in de schijnwerpers met een populaire trend. Daarmee stelde hij zich vooral voor aan de vrouwelijke volgers.

De TikTok-trend is gebaseerd op een liedje, dat veel vrouwen op hun sociale media gebruiken. Daarin wordt gezongen dat ze op zoek zijn naar een man: in finance, trust fund, 6'5, blue eyes. Een man met vermogen dus, boven de 1,90 meter en met blauwe ogen. Daar voldoet Flick niet helemaal aan, maar toch waagt hij een poging.

Hansi Flick is officieel de opvolger van Xavi bij FC Barcelona Hansi Flick is definitief de nieuwe trainer van FC Barcelona. De Duitser volgt Xavi op, die op heel opvallende wijze aan de kant werd geschoven bij de Spaanse club.

"Op zoek naar een man in het voetbal, trainer, 1,77 meter, blauwe ogen", zegt de trainer in het TikTok-filmpje terwijl hij met zijn felblauwe ogen de camera inkijkt en ook nog even een knipoog uitdeelt. Barcelona schrijft bij de video dat Flick precies de man is die ze zoeken.

Formule 1

De trend bereikte eerder al de Formule 1-wereld. Een vrouwelijke influencer, Chiara King, die aanwezig was bij de Grand Prix van Monaco maakte ook een eigen versie van het liedje.

Na 'dag van mijn leven' had Charles Leclerc in Monaco de nacht van zijn leven: zo feestte de Ferrari-coureur Charles Leclerc won zondag voor de eerste keer de Grand Prix van Monaco, in het land waarin hij is geboren. De Ferrari-coureur vierde dat met een frisse duik in de jachthaven van de dwergstaat.

Zij was namelijk helemaal niet op zoek naar een man uit de financiële wereld, maar wil liever een F1-coureur aan de haak slaan. En dan het liefst ook nog eentje die 'boven de 1,73 meter' en 'sexy' is. Ze veranderde de tekst daarom naar "Looking for a man in F1, Grand Prix, 5'8, Sexy". In de reacties van de TikTok-video laat ze weten vooral te doelen op Daniel Ricciardo.

Kritiek

Veel vrouwelijke Formule 1-fans zijn echter niet blij met de TikTok-uitlatingen van King. Zij uiten kritiek op de influencer via het medium. Ze zijn het niet eens met het stereotyperende beeld dat vrouwen alleen geïnteresseerd zijn in de autosport vanwege de mannen en de luxe-levensstijl rondom de sport.