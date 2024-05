Bas Sibum blijft strijdlustig en weigert probleem in afgelopen weken te zien: 'Dat is mooi voer voor amateurpsychologen'

Bas Sibum, trainer van Roda JC, was zichtbaar teleurgesteld na de met 3-1-verloren wedstrijd op bezoek bij NAC Breda. Het zit Roda de afgelopen weken niet mee, maar Sibum weigert daar het probleem te zoeken. "Vandaag lag het echt aan het scoreverloop", zei de trainer die werd gered door een van verdediger Brian Koglin. "Die gaat ons verder helpen."

Roda JC kreeg de afgelopen weken klap na klap te verwerken. Twee weken geleden dacht een ieder in het Parkstad Limburg Stadion dat ze gepromoveerd waren, en nu twee weken later spelen ze play-offs om alsnog te promoveren. De ploeg lijkt mentaal geknakt maar daar wil de trainer Bas Sibum niks van weten. "Ik zie gewoon een zeer strijdbare groep", zei hij na afloop.

Vorige week verspeelde Roda JC in een duel met FC Groningen directe promotie en kreeg daarmee een tweede mentale tik. Sibum weigert dit als reden te geven van het povere spel een aantal dagen later. "Dat is natuurlijk mooi voer voor alle amateurpsychologen die nu hun gelijk krijgen dat we er niet klaar voor waren, daar ben ik een beetje klaar mee. Ik heb meer het idee dat het met de scoreverloop te maken had en niet per se met iets anders."

Roda JC geeft penalty weg

De scoreverloop was inderdaad nogal nadelig voor Roda JC. Maar daar hadden de spelers uit Kerkrade zeker ook zelf een aandeel in. De eerste goal was een frommeldoelpunt maar de tweede werd NAC cadeau gedaan. Een veel te korte terugspeelbal werd door een NAC-speler opgepikt, hij werd vervolgens neergehaald en de bal ging op de stip. Dat was volgens Sibum een kantelpunt. "Goals zijn lijdend in het wedstrijdbeeld. Vervolgens scoren zij ook nog eens een wereldgoal." Zo keek Roda tegen een 3-0-achterstand aan.

Maar Sibum gooit de handdoek zeker nog niet in de ring, hij ziet nog genoeg kansen. "Je gaat hier nu niet met nul punten weg. Je zit gewoon nog volledig in de wedstrijd, het is vrijdag gewoon weer 0-0", omschreef hij de situatie. Een gelukje voor Roda was dat Brian Koglin op geweldige wijze een vrije trap tegen de touwen joeg vanaf een meter of 25. Sibum houdt vast aan dat moment. "Ik ben er van overtuigd dat Koglin ons met deze vrije trap naar de volgende ronde brengt."

Geloof in de ploeg

Vrijdag zal Roda gesterkt worden door een vol stadion met eigen fans. Sibum kijkt daar naar uit. "Vrijdag spelen we thuis met de fans die nog wel in ons geloven. Dat zal ons zeker weten gaan helpen." Bij de jongens zit het nog wel goed in de koppies, geeft hij aan. "Ik hoef niks qua strijdlust te creëren. De jongens waren vandaag wat mij betreft klaar om te spelen maar dat werd niet duidelijk in de wedstrijd, vrijdag gaan we er weer voor."