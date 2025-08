Bas Sibum gaat op voor zijn eerste taak als trainer in de Eredivisie en heeft de schone taak om Heracles Almelo zo gauw mogelijk veilig te spelen. Onder Erwin van de Looi was de kritiek dat het spel saai en zakelijk was. Dat valt over het spel van Sibum niet te zeggen. Heracles heeft leuke aankopen gedaan en speelt aanvallender dan voorheen.

Heracles verraste vriend en vijand door het verloren talent Jeff Reine-Adélaïde aan te trekken. De Fransman stond te boek als een ontzettend groot talent bij RC Lens, de Franse jeugdelftallen en Arsenal. Hoe zo'n speler kon opduiken in Almelo snapte niemand. Het laat zien wat het plan is van Sibum bij Heracles: aanvallend en aantrekkelijk voetbal gaan spelen.

Goede transferzomer

Heracles voegde eerder Tristan van Gilst, Leco Zeevalkink, Mimeirhel Benita en Djevencio van der Kust toe aan de selectie. En na Mike te Wierik keert nu ook Ajdin Hrustic terug bij Heracles. Daarmee zijn de Heraclieden in principe al gauw geslaagd op de transfermarkt. Er kan natuurlijk van alles nog gebeuren, maar vorig jaar was er meer twijfel aan de start van de competitie. Dat ze ook nog altijd gebruik kunnen maken van clubspeler Thomas Bruns is mooi, hij tekende eind mei een verlenging van zijn contract.

Of Heracles opnieuw kan stunten zoals vorig jaar, waarin de halve finale van de beker werd bereikt, valt te bezien. Maar met Sibum gaat Heracles ervoor om de supporters het hele jaar door te entertainen. Iets wat vorig jaar niet altijd zo was. De wereldgoal van Mario Engels, de halve finale en de uiteindelijke handhaving. Het zijn mooie dingen maar het liefst wil Heracles niet weer zo lang de spanning erop houden.

Goede voorbereiding

Daarbij heeft Heracles een goede voorbereiding gehad. Er werd gewonnen van RKC (3-1), besloten van mede-Eredivisionist PEC Zwolle (2-1) en Preusen Münster werd met 4-1 over de knie gelegd. Wat opvalt: veel doelpunten. Heracles begint zondag 10 augustus met een wedstrijd tegen FC Utrecht.

Mocht er niet teveel meer veranderen bij Heracles hebben zij een kwalitatief sterke selectie op de been voor de Eredivisie, waarin de onderste drie plekken makkelijk vermeden kunnen worden. Of zij kunnen doorstoten richting de bovenkant van het rechterrijtje, of misschien wel onderkant linkerrijtje, valt te bezien. Dat ligt helemaal aan de stijl van Sibum en hoe die aansluit op Eredivisievoetbal.

