Sparta Rotterdam is nog verre van klaar voor het nieuwe seizoen. Er staat een behoorlijk geraamte, maar technisch directeur Gerard Nijkamp moet nog flink aan de bak in Rotterdam. De nodige ervaring werd al binnen gehaald, maar op meerdere plaatsen is de spoeling én kwaliteit nog te dun. Sparta wil acteren rond de positie van de begroting, maar dan moet er nog genoeg gebeuren.

Want hoewel de onrust bovenin Sparta weg is dit seizoen, is er alsnog genoeg werk aan de winkel. Maurice Steijn blijft, heeft zijn staf compleet en kreeg al de nodige ervaren krachten erbij. Iets wat hij miste in het team van vorig jaar. Met de komst van Bruno Martins Indi en Jens Toornstra moet dat wel goed zitten. Maar dat betekent niet dat de selectie al klaar is, verre van zelfs.

Grote leegloop

Lance Duijvestijn is ook gekomen en Joel Drommel vulde het gat in dat Nick Olij achterliet. Verder kwamen er nog keepers bij, omdat Sparta op een bepaald moment haast geen keeper meer over had. Want de Rotterdammers moesten afscheid nemen van veel namen. 7 huurlingen gingen deze zomer weg en daarbij liet Nijkamp ook meerdere reservespelers gaan. Waardoor de spoeling nu wat dun is.

Zeker rekening ermee houdende dat Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen altijd kanshebbers zijn om de club nog te verlaten in de laatste weken van de window. Buiten deze twee spelers wil Sparta zich sowieso nog versterken met een rechtsback, een rechtsbuiten en het liefst een verdediger die op meerdere posities uit de voeten kan. Oude bekenden zoals Shurandy Sambo werden al gepolst maar Sparta kreeg 0 op het rekest.

Marvin Young

Sparta liet ook verdediger Rick Meissen nog gaan, waardoor er weer wat minder ruimte achterin vrij komt. Geluk is wel dat Marvin Young, die in de belangstelling stond van PSV, hoogstwaarschijnlijk nog een jaar op Het Kasteel blijft. Daarmee hebben zij een talentvolle verdediger naast de ervaren Martins Indi staan.

Problemen in de voorhoede

Vooral voorin is de nood hoog. De vleugels van Sparta zijn erg dun bezet en daarbij is de kwaliteit ook ondermaats voor een positie rondom bovenkant rechterrijtje of onderkant linkerrijtje. Daarvoor moet er echt nog kwaliteit bij, anders wacht een soortzelfde moeizaam seizoen als vorig jaar waarin scoren moeilijk bleek. Dat kwam pas toen de huurlingen kwamen in de winter.

Vuurwerk op Het Kasteel

Al met al komen er dus nog onzekere weken op Het Kasteel. Er moet kwaliteit bij en het wordt al helemaal penibel als er sterkhouders weggaan. De tijden dat Sparta een succesvolle transferperiode kende als toen Joshua Kitolano, Tobias Laurtisen en Vito van Crooij schoten in de roos bleken, zijn al een poos vervlogen. Het is de hoogste tijd voor weer wat vuurwerk op Het Kasteel.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.