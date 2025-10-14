De oefenwedstrijd tussen Jong Oranje en Litouwen zal waarschijnlijk bij weinig mensen over een paar jaar nog in het geheugen blijven, maar wél bij debutant Sam de Grand. De 21-jarige vleugelverdediger werd direct vergeleken met 108-voudig international Daley Blind. "Alleen, hij heeft een iets betere carrière", lacht De Grand.

Normaliter speelt De Grand zijn wedstrijden voor tweedeklasser Lommel SK in België, maar dinsdagavond stond hij plots in de Oude Meerdijk in Emmen. "Het is héél mooi om mijn debuut te maken. Het zorgt voor een trots moment, dus ik ben blij. Ik had twee maanden geleden natuurlijk nooit verwacht dat ik erbij zou zitten, maar dat maakt het wel extra mooi", opent De Grand tegen Sportnieuws.nl na zijn debuut in het Oranje-shirt.

'Ik was er een beetje stil van'

De 21-jarige Bosschenaar verhuisde al één maand na zijn geboorte naar België vanwege het werk van zijn vader. Hij doorliep de jeugdopleidingen van OH Leuven, KRC Genk en Anderlecht. Voor de meeste Nederlanders is hij dan ook een totale onbekende, met uitzondering van de technische staf van Oranje. "Ik was er een beetje stil van", vertelt de bescheiden jongeling over zijn eerste oproep.

Uiteindelijk werd hij door een héél bijzonder persoon gebeld over zijn debuut bij de Oranje-selectie. "Ik had het gewoon écht niet zien aankomen, dus toen mijn moeder belde was ik zeker verrast. Ik had alleen geen tijd om het te 'vieren', want ik moest die avond gewoon een wedstrijd spelen. Het ging allemaal heel snel, dus ik had weinig tijd om ervan te genieten."

Wilhelmus geoefend

Hoewel hij al sinds zijn vroegste herinneringen in België woont, heeft hij altijd alleen voor Nederland willen spelen. "Het was mijn droom om voor Oranje uit te komen, dus de Belgische ploeg heb ik afgewezen. Ik heb nog veel familie in Nederland en Lommel ligt natuurlijk net over de grens. Ik ben trots dat ik mijn debuut heb mogen maken, dit is echt bijzonder", vertelt De Grand, die toegeeft dat hij het Wilhelmus even moest oefenen. "Ik heb het toch nog maar een keer nagelezen", geeft hij lachend toe.

Vergelijking met Daley Blind

Vooraf was het afwachten welk niveau de verdediger van de tweededivisionist zou aantikken, maar tegen Litouwen maakte hij direct een sterke indruk. "Ik denk dat ik weinig onder doe voor de rest", zegt hij tevreden. Hij werd zelfs al vergeleken met oud-international en voormalig Ajacied Daley Blind. Zijn speelstijl, met vooral lage ballen en kopduels ontwijkend, doet denken aan de ex-Ajacied. De Grand is ook niet al te snel, maar lost dat voetballend op, zoals Blind. "Die vergelijking heb ik ook gehoord en dat zie ik zelf ook wel een beetje", stelt hij zelfverzekerd. "We zijn allebei goed aan de bal, alleen heeft hij wel een iets betere carrière, haha."

Bij Jong Oranje kwam hij in een warm bad, zowel de groep als speelstijl passen uitstekend bij de De Grand. "In België is het voetbal directer en fysieker, terwijl het hier vooral opbouwen van achteruit is", gaat hij verder. Hij had afgelopen zomer ook al in Nederland in the picture kunnen komen. "Er was wat interesse van Eredivisieclubs, maar ik kwam terug van een blessure. Ik heb deze zomer gekozen voor zekerheid, maar ik sluit het in de toekomst niet uit."

Oefenzege bij debuut

De ploeg van Michael Reiziger had in de eerste helft opnieuw moeite om door de verdedigende linies van de tegenstander heen te breken. Toch wist Isaac Babadi de ban te breken door de bal overtuigend in het net te schieten: 1-0. Na rust bleef Jong Oranje de overhand houden, wat resulteerde in een tweede treffer. Thom van Bergen kopte raak en bracht de eindstand op 2-0.