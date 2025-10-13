Jong Oranje-speler Kees Smit (19) maakt een stormachtige ontwikkeling door bij AZ. Vorig jaar liet hij al van zich horen in Europa, maar dit seizoen drukt hij pas echt zijn stempel. Er worden zelfs al vergelijkingen met Kevin de Bruyne en Frenkie de Jong gemaakt. Toch blijft hij daar rustig onder. "Ik vind het alleen maar leuk", stelt Smit.

Met Jong Oranje bereidt Smit zich voor op de oefenwedstrijd tegen Litouwen. Hoewel hij al uitblinkt in de Eredivisie, moet hij het voorlopig doen met een plek bij de beloften. "Ik vind het heel leuk om hier te zijn, want het zegt iets over hoe je het doet bij de club. Het is natuurlijk wel anders dan bij AZ, maar uiteindelijk is het gewoon voetbal", vertelt Smit voor de camera van Sportnieuws.nl.

Bang voor schapen

Het negentienjarige talent speelt al tien jaar bij de Alkmaarse club. Van jongs af aan was voetbal zijn enige focus en dat terwijl hij opgroeide tussen de weilanden in Heiloo. Had hij op de boerderij gewerkt als het anders was gelopen? "Mijn ouders hebben schapen thuis, maar nee... Ik hou niet zo van dieren en het verzorgen", geeft de talentvolle middenvelder toe. "Ze zijn een keer ontsnapt toen ik alleen thuis was. Ik moest zorgen dat ze weer terugkwamen, niet gelukt. Ik was eigenlijk wel een beetje bang", lacht hij.

Vergelijkingen met De Bruyne en De Jong

Grootmachten als Real Madrid, Barcelona, Chelsea en Manchester United hebben Smit al regelmatig bekeken. Ondertussen wordt hij zelfs al vergeleken met Kevin de Bruyne en Frenkie de Jong. "Ik vind dat soort dingen wel leuk om te horen", geeft hij toe. "Ik wil niet zeggen dat ik even goed als zij wordt of net zo goed ben, maar de vergelijking is mooi. Ik zie wel of ik net zo goed word."

De jongeling heeft wel vertrouwen in zichzelf en hoopt over drie jaar in een Europese topcompetitie te spelen. "Het maakt me niet echt uit waar. Engeland zou mooi zijn, maar Spanje zou ook geweldig zijn. Het maakt me niet zoveel uit", vervolgt de nuchtere Noord-Hollander, die vindt dat hij eerst nog flinke stappen moet zetten. "Ik moet dominanter zijn, meer het spel naar me toe trekken en het team helpen. Dat is mijn grootste verbeterpunt."

Goed genoeg is oud genoeg

Smit speelde 2,5 jaar geleden met AZ tegen FC Barcelona met Lamine Yamal in de Youth League en won met 3-0. Toch ziet de speler van Jong Oranje een duidelijk verschil in de ontwikkeling van de Spanjaard. "Het is bizar wat hij allemaal doet. Ik denk dat niemand op zo'n jonge leeftijd zo goed als hij is of was", vertelt Smit, die geen enkele vergelijking met Yamal wil maken. "Ik vind dat heel veel jongens het beter doen dan ik, maar ik ben wel tevreden over mezelf."

In binnen- en buitenland wordt Smit gezien als een van de grootste talenten, maar zelf blijft hij bescheiden. Hoe kijkt hij naar een uitspraak als 'goed genoeg is oud genoeg'? "Je ziet steeds meer jonge gasten doorbreken, die kunnen gewoon impact maken. Natuurlijk leer je wel van ervaren spelers, maar ik geloof wel in goed genoeg is oud genoeg", sluit Smit af, die dinsdagavond met Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Litouwen speelt. Er wordt om 18.30 uur afgetrapt.