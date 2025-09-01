Een drukke dag voor Bayer Leverkusen, om het nog zacht uit te drukken. Op transfer deadline day werd trainer Erik ten Hag op straat gezet, waarna er uren later doodleuk een nieuwe speler binnen werd gehaald.

Bayer Leverkusen heeft Ezequiel Fernández als nieuwe middenvelder. De Argentijn komt over van het Saudische Al-Qadsiah. In Leverkusen, waar Rogier Meijer nu de interim-trainer is, tekent hij een contract tot eind juni 2030.

Fernandez reist de hele wereld over

Fernández verhuisde een jaar geleden van de Argentijnse topclub Boca Juniors naar Saudi-Arabië. "Nu wil ik mijn carrière voortzetten bij een internationaal gerenommeerde club in Europa", zegt Fernández op de website van de club.

"Bayer heeft momenteel met Exequiel Palacios, Alejo Sarco en Claudio Echeverri drie landgenoten in de selectie. Zij hebben mij verteld over de clubcultuur en de hoge sportieve eisen die hier in Leverkusen worden gesteld. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen belangrijke overwinningen zullen behalen."

Erik ten Hag

De Duitse club ontsloeg coach Ten Hag na twee competitieduels. Leverkusen raakte afgelopen zomer veel belangrijke spelers kwijt. Zo gingen Oranje-international Jeremie Frimpong en Florian Wirtz naar Liverpool.

Ook bondscoach Ronald Koeman vond het snelle ontslag van Ten Hag opvallend, zei hij maandag bij de persconferentie van het Nederlands elftal. "Als club zijnde heb je bepaalde ideeën over een trainer. Als er dan zo snel - om wat voor reden dan ook, waar wij niet van op de hoogte zijn - zo'n drastische beslissing volgt, dat is niet normaal."

Alles over de Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.