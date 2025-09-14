Bayer Leverkusen heeft een aantal weken na het ontslag van Erik ten Hag nog eens gereageerd op de gebeurtenis. De club noemt de aanstelling van de Nederlander een "fout in het aannameproces" en stelt dat het geen andere keuze had dan hem te ontslaan.

Enkele weken geleden werd Erik ten Hag ontslagen bij Bayer Leverkusen na een kort dienstverband. Zijn razendsnelle ontslag leverde geschokte reactie op uit de voetbalwereld. Verschillende mensen vroegen zich af of de Nederlander niet veel te snel werd afgestraft door de Duitse club, aangezien de ploeg slechts drie wedstrijden gespeeld had onder Ten Hag.

'Was niet het juiste moment'

Fernando Carro, voorzitter van de directie van de Duitse voetbalclub, stelde zondag tegen het programma Bild Sport op Welt TV echter dat de club geen andere keuze had dan het ontslaan van de Nederlandse trainer. "We hebben een fout rechtgezet die we in het aannameproces hebben gemaakt. Erik heeft zijn sterke punten, maar het was niet het juiste moment. Het was geen goede match”, concludeerde de voorzitter.

"Ik zou dat absoluut een fout van onze kant noemen, maar zoiets kan gebeuren. Iedereen die beslissingen neemt over personeel weet dat. Dat is niet erg. Als er een fout wordt gemaakt, moet je tijdig reageren.”

'Droomdebuut' van Hjulmand

Kasper Hjulmand, de opvolger van Ten Hag bij de Duitse club, won vrijdag zijn eerste duel als oefenmeester van de Duitse ploeg. Bayer Leverkusen nam het op tegen Eintracht Frankfurt. Er werd met 3-1 gewonnen door de thuisploeg. Al ging dat niet makkelijk en had de Deense coach het nodige geluk aan zijn kant. De Duitse krant Bild sprak van een 'droomdebuut' van Hjulmand. De coach kreeg zelfs het hoogst mogelijke rapportcijfer van het medium

'Onder Hjulmand heeft Leverkusen een compleet nieuw gezicht laten zien. Ze geven weinig wegen en creëren zelf veel gevaar met snelle balonderscheppingen en aanvallen op de counter', lichtte de krant toe.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.