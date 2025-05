Topspits Harry Kane laat zien hoe hij uit het dak gaat na eerste prijs ooit: 'Voel het deze ochtend nog'

Harry Kane (31) is al jarenlang een makkelijk scorende topspits. Toch was zijn prijzenkast tot dit weekend akelig leeg. Daar is eindelijk verandering in gekomen: met Bayern München werd hij kampioen van Duitsland. En dat vierde de Engelsman uitbundig.

Zondag verspeelde Bayer Leverkusen, de kampioen van vorig seizoen, punten in de Bundesliga. Daardoor ging de titel naar Bayern München. De Rekordmeister werd voor de 34e keer kampioen. Die bijnaam Rekordmeister is dubbel en dwars verdiend, want de nummers twee op het lijstje qua titels zijn Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach met elk vijf landstitels.

Kane speelde overigens zaterdag tegen RB Leipzig (3-3) geen seconde mee, want hij was geschorst.

Kampioen

Op Instagram laten Kane en zijn Engelse teamgenoot Eric Dier zien wat de Duitse titel voor hen betekent. "We vieren dit samen. We zijn samen kampioen", schrijven ze bij een video waarin ze uit volle borst het nummer 'Sweet Caroline' van Neil Diamond zingen.

Kane stuitert met de camera in het rond, Dier zwaait een shirtje alle kanten op, en op de hoodie van Kane zitten allerlei vlekken, vermoedelijk van het bier.

'Wat een avond'

"Wat een avond gisteren, wat een feest met spelers en staf", zegt Kane in een andere video. "Ik weet zeker dat iedereen het deze ochtend nog voelt, maar we zijn er. Het voelt geweldig, het duurde lang en vroeg om veel toewijding. Het voelt heerlijk om de titel te winnen, de eerste in mijn carrière. En zoals altijd, kijken we vooruit naar de volgende en proberen we nummer twee te pakken."

Titel en feest

De titel is op papier dus binnen, maar de fysieke trofee heeft de club nog niet gekregen. Die wordt zaterdag uitgereikt, na de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. En het echte feest laat nog langer op zich wachten. Dat zal op zondag 18 mei worden gehouden, na de afsluitende comptitiewedstrijd.

Kane won dus tot nu toe nog geen enkele prijs met een team of land. Wel heeft hij diverse respectabele individuele onderscheidingen binnen gehengeld. Zo werd hij in het seizoen 2023-2024 topscorer van de Bundesliga, in 2020-2021 van de Premier League en in 2018 van het WK voetbal.

