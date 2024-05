Bayern München zoekt nieuwe trainer na besluit Thomas Tuchel: 'Dit is mijn laatste persconferentie'

Er komt een eind aan de tijd van Thomas Tuchel bij Bayern München. Dat gebeurde niet via een persbericht, maar liet de trainer vrijdag zelf weten tijdens een persconferentie.

Hij viel tijdens het perspraatje met de deur in huis: "Dit is mijn laatste persconferentie als trainer van Bayern München", liet de Duitser weten. Hij was sinds maart 2023 werkzaam bij Der Rekordmeister. In februari werd al aangekondigd dat Tuchel zou vertrekken, maar de laatste tijd leek Bayern toch langer door te willen met de Duitser.

De Duitse topclub kent een teleurstellend seizoen. Het won voor het eerst in jaren niet de Bundesliga, werd al snel uitgeschakeld in de DFB Pokal en liep dankzij een comeback van Real Madrid nét de Champions League-finale mis. Na afloop had Tuchel het op de scheidsrechter gemunt nadat hij er opvallend vroeg werd afgefloten bij een gevaarlijk moment in de slotfase, waaruit Matthijs de Ligt wist te scoren. Bayern eindigt voor het eerst sinds 2011 een seizoen zonder prijs.

Laatste wedstrijd

Zaterdagmiddag sluit Bayern het seizoen af met een uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim in de competitie. Het zal dus de laatste wedstrijd zijn met Tuchel langs de lijn. Bayern is al een tijdje op zoek naar andere geschikte trainers, maar die zoektocht valt vies tegen. Onder meer Xabi Alonso, Julian Nagelsmann en Ralf Rangnick zagen de topclub niet zitten. Ook de komst van Manchester United-manager Erik ten Hag lijkt een lastig karwei te worden.

Koerswijziging

De laatste dagen leek het erop dat er een forse koerswijziging vanuit Tuchel kwam. Onder andere Sky Sport Deutschland kwam met het nieuws dat de Duitser na gesprekken toch langer wilde blijven bij Bayern. Dit nieuws is dus door de aankondiging van Tuchel zelf naar het rijk der fabelen verwezen. De Duitse ploeg pakte dit seizoen geen enkele prijs.