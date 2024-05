'Het voelt als verraad': withete Thomas Tüchel walgt van excuses scheidsrechter na comeback Real Madrid

Thomas Tuchel was witheet na het duel tussen Real Madrid en Bayern München. De coach van de Duitsers lag onder vuur door zijn wissels in de slotfase, maar wijtte de uitschakeling zelf vooral aan scheidsrechter Szymon Marciniak.

De Poolse arbiter floot in de dertiende minuut van de extra tijd een aanval van Bayern af vanwege buitenspel, maar uit de beelden bleek dat het op zijn minst een discutabele beslissing was. Het doeltreffende schot van Matthijs de Ligt leverde dus niets op. Bayern, dat vlak voor tijd nog leidde, verloor daardoor met 2-1 in Madrid en zal dit seizoen geen prijs gaan winnen.

Verraad

Tuchel, die na dit jaar gaat vertrekken bij Bayern, was na afloop witheet over het moment. "Het voelt als verraad", vertelde de Duitse trainer tegen TNT Sport. "Het was een verschrikkelijk slechte beslissing en volledig tegen de regels. Dit is moeilijk te slikken, maar het is wat het is."

Marciniak bood later zijn excuses aan, maar daar kon Tuchel weinig mee. "Dat helpt uiteindelijk niets", zei de Bayern-coach. "Iedereen moet zijn beste prestatie leveren en iedereen moet spelen zonder fouten te maken. Dan moet de scheidsrechter ook op dat niveau zijn. Het helpt niets om dan achteraf je excuses aan te bieden."

'Scheidrechters hebben effect'

Real Madrid draaide niet voor het eerst een achterstand om in de Champions League. Tuchel werd ook gevraagd hoe de Spaanse club dat elke keer voor elkaar krijgt en hij kon het niet laten om een sneer uit te delen: "De scheidsrechters hebben hun effect."

Zijn speler Thomas Müller was net zo duidelijk. "Dit gebeurt erg vaak in Madrid", zei hij. Müller verwees vervolgens naar het duel tussen beide teams in 2017 toen Real Madrid dankzij twee buitenspelgoals van Cristiano Ronaldo in de verlenging met 4-2 won. Overigens dwong Bayern toen de verlenging af nadat het zelf ook een buitenspelgoal scoorde, die goed werd gekeurd door de arbitrage.

Seizoen zonder prijzen

Tuchel nam het roer in maart 2023 over bij Bayern, maar erg succesvol werd zijn periode niet. De Duitse coach gaat na dit seizoen vertrekken bij Der Rekordmeister. Tuchel werd vorig seizoen nog wel kampioen met zijn team. Al was dat vooral te danken aan de nederlaag van koploper Borussia Dortmund op de laatste speelronde.

In zijn eerste volledige seizoen gaat Tuchel geen prijs winnen met de club. Bayern greep voor het eerst sinds 2012 naast het landskampioenschap door een ontketend Bayer Leverkusen en in de beker ging het al snel fout tegen Saarbrücken, dat op het derde niveau speelt. De Champions League was de laatste kans, maar ook dat levert dus geen prijs op.