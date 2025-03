Bebloede Ajacied moet verder met schitterende badmuts na hard duel

Daniele Rugani stond even langs de zijlijn toen Eintracht Frankfurt de 2-0 maakte tegen Ajax. Hij had een bebloed hoofd na een fors duel. Na de goal mocht hij het veld weer in. Zonder nietjes in zijn hoofd, maar wel een schitterende badmuts.

Echt onbekend zal het hem niet zijn. In Italië is het namelijk bij veel zwembaden verplicht om met een badmuts het zwembad te betreden. Waar veel clubs in de Eredivisie kiezen voor nietjes, krijgt hij een grote Adidas-badmuts. Misschien verplichting van de sponsor.

Trotse Davy Klaassen heeft geluk als kersverse vader: 'Als het zo door mag gaan...' Davy Klaassen is vader geworden. De middenvelder van Ajax ontbrak afgelopen zondag nog tegen PEC Zwolle vanwege de bevalling van zijn vriendin Laura Benschop. Woensdag schoof hij alweer aan op de persconferentie voor het volgende duel en daar onthulde hij het grote nieuws.

Nico Tagliafico

Het is niet de eerste keer dat een Ajacied met een badmuts het veld betreedt. Nico Tagliafico was de laatste Ajacied die er één kreeg aangemeten. Ajax speelde toen tegen Fortuna Sittard en daar kwam hij niet ongeschonden uit de strijd.

Pijnlijke exit voor Ajax in Europa: gênante afgang tegen Frankfurt Ajax is pijnlijk onderuit gegaan in Frankfurt. Eintracht won in eigen huis met 4-1 van Ajax waardoor er over twee wedstrijden met 6-2 werd gewonnen. Het avontuur van Ajax in Europa is daarmee over. Francesco Farioli hoopte met tien wissels nog een vuist te maken tegen de Duitse ploeg, maar die hoop was snel vervlogen. Alle blikken kunnen nu gericht op de Eredivisie.

Wel kon de Argentijn toen de humor er van in zien. Na afloop schreef hij op sociale media: "De drie punten zijn binnen, nu is het tijd om een paar baantjes te zwemmen."

Tien wissels

Zo'n gevatte opmerking zal bij de Italiaanse Rugani hoogstwaarschijnlijk achterwege blijven. Er is namelijk weinig om te lachen bij Ajax in Duitsland. Het elftal is op tien posities gewijzigd en dat is te merken. Binnen no time stond de thuisploeg op voorsprong en Mario Götze heeft die voorsprong al verdubbeld. Hierdoor staat het 4-1 over twee duels na een half uur spelen.

Alles over de Europa League

