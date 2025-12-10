De Ajax-fans moesten er lang op wachten, maar het eerste velddoelpunt in de Champions League is eindelijk binnen. In de zesde wedstrijd van Ajax in de competitiefase van het miljardenbal tegen Qarabag maakte Kasper Dolberg het felbegeerde doelpunt. Een bedenkelijk moment voor de Amsterdammers.

Dat Ajax pas in de zesde wedstrijd hun eerste doelpunt uit open spel mag noteren, duidt de peniebele situatie waarin de Amsterdammers zitten in de Champions League. Fred Grim spreekt al sinds zijn aanstelling over de hatelijke 0. Daar wil Ajax nog altijd vanaf, want laatste staan in de Champions League is een pijnlijke constatering.

Eerder doelpunt van Weghorst

Eerder scoorde Ajax al wel in de Champions League, tegen Chelsea. Wout Weghorst mocht toen dat doelpunt noteren, maar dat was vanuit een penalty. Dat telt niet als open spel, waardoor Ajax nog altijd uit een eigen aanval moest zien te scoren.

Dat lukte tegen Qarabag, een gevaarlijke outsider deze Champions League-editie. De thuisploeg kwam eerst nog op voorsprong tegen Ajax, maar Kasper Dolberg deed vlak voor rust wat terug. Met een flinke droge knal, zoals we van de Deen gewend zijn, bracht hij Ajax op gelijke hoogte én zorgde hij voor de eerste veldgoal.

Oscar Gloukh scoort ook

De goal van Dolberg was van buiten de zestien en in de tweede helft deed Oscar Gloukh hem na. Ook hij scoorde van buiten de zestien en verdubbelde het aantal velddoelpunten voor Ajax in de Champions League. Uiteindelijk ging Ajax met liefst vier veldgoals op zak Azerbeidzjan. Anton Gaaei en de tweede van Gloukh tegen Qarabag zorgden voor een 4-2 zege. De laatste plek is verlaten en er gloort nog een sprankje hoop voor de volgende ronde.

