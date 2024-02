Jan Smit komt niet meer in stadion FC Volendam: 'Mijn zoon zit nu op mijn plek'

Jan Smit heeft aangegeven niet meer in het stadion van FC Volendam te komen, nadat hij is ontslagen als voorzitter van de club. Hij voelt zich 'persona non grata'.

Dat zegt Smit in een interview met het Algemeen Dagblad. De 38-jarige zanger vertrok in november van 2023 na een conflict met de raad van commissarissen. Smit geeft aan dat hij de wedstrijden nu op de televisie bekijkt: "Ik voel me nu niet welkom in het stadion, ik voel me persona non grata."

Smit heeft nog wel zijn eigen stoeltje in het stadion en die wordt wel iedere wedstrijd gevuld: "Mijn zoon komt er nog wel." Senn Smit is 10 jaar en zal ongetwijfeld niet in zijn eentje naar het stadion gaan.

Ontslag

Er wordt ook nog gevraagd naar zijn ontslag als voorzitter. Smit zegt daarover: "Voor het eerst in mijn leven ben ik ontslagen. Dat maakt me nederig en het doet me inzien dat je eigenlijk niet zoveel voorstelt."

Rommel bij Volendam

Nadat Smit ontslagen werd, waren er nog een aantal leden van Volendam niet blij. Zo stapte Wim Jonk uit de technische staf na het nieuws zelf op, wat nog tot een arbitragezaak leidde. Uiteindelijk werd beoordeeld dat Jonk nog moet worden doorbetaald tot het einde van het seizoen, wat Volendam een flinke klap met geld lijkt te kosten.

Eredivisie

In de Eredivisie gaat het ook niet best met Volendam. De ploeg staat onderaan met dertien punten na 23 wedstrijden. Vitesse heeft drie punten meer, maar staat op de zeventiende plek. Op die positie degradeer je ook rechtstreeks. RKC Waalwijk heeft achttien punten en staat op de zestiende plek, wat nacompetitie zou betekenen.