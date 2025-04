Rasechte Volendammer heeft wel zin in een feestje: 'Hoop wel dat ik morgen normaal wakker word'

FC Volendam is weer terug in de Eredvisie. De club doet weer een 'Heen en Weertje', zoals ze dat ludiek op een shirtje hadden staan. Het is de elfde keer dat ze promoveren. Reden voor een feestje, vindt ras-Volendammer Robert Mühren. "Hoe het biertje smaakt? Dit is al nummer 3!"

FC Volendam staat met 76 punten op plek 1 in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee is het clubrecord van 77 punten binnen handbereik. Dat record is mooi, maar zondag staat er veel meer op het spel: het kampioenschap.

Op de avond van de promotie is dat toch nog iets waar de spelers naar kijken. Maar eerst: feest. "Vanavond gaan er wel een paar in (wijzend naar zijn biertje, red.) daar hoef je niet bang voor te zijn."

Geen makkelijk seizoen

De ras-Volendammer was enorm belangrijk voor zijn ploeg met al zijn ervaring. Trainer Rick Kruys prees hem en Henk Veerman voor hun professionaliteit. "Zij weten dat er ook doordeweeks veel geleverd moest worden." Het was geen makkelijk seizoen voor Volendam, dat zich weer oprichtte uit een moeilijke tijd. "Heel knap dat we nu weer terugkeren", concludeert Mühren.

"We komen van een moeilijke situatie, we moesten opnieuw beginnen. Ik denk dat Patrick (Busby, technisch directeur, red.) en Rick (Kruys, trainer, red.) dat goed gedaan hebben, ook de mensen bovenin de club. Een goede selectie neergezet. Dat resulteert in een prachtig seizoen."

Een feestje

Net als eerdere wedstrijden had Volendam weinig nodig om te winnen. De goal bleef lang uit, maar eenmaal gescoord gaf de ploeg ook niks meer weg. "We hadden gewoon een goede selectie dit jaar", vindt Mühren als er gevraagd wordt waar dat hem nou in zit.

Eén van de andere ervaren jongens in het team is Vurnon Anita. De middenvelder kwam in januari bij de groep en zag een ploeg in de flow. "Het was een soort familie van elkaar", zegt hij. : We kunnen boos worden, maar ook beste vrienden van elkaar zijn. Dat zie je op het veld, het is volwassen. Het is mooi deze promotie. Ik kwam er later bij maar ik vind het prachtig om weer een prijs binnen te slepen. Op naar meer."

Van Newcastle tot Volendam

En meer kan zeker komen als Volendam zondag thuis tegen achtervolger Excelsior speelt. Het kampioenschap kan dan veilig gesteld worden, reden voor nog meer feest. Anita werd kampioen met Ajax, promoveerde met Newcastle als kampioen uit het Championship en neemt dus bakken ervaring mee naar Volendam.

Toch vindt hij dit ook weer bijzonder: "Het is altijd mooi om in zo'n flow te komen. Nu krijgen we klein feestje met elkaar op de club. Zondag hopelijk weer een feestje, daar gaan we voor." Daar sluit Mühren zich bij aan: "Ik hoop dat ik morgen gewoon normaal wakker word", zegt hij lachend. Hoe groot hij de kans acht dat dit ook gaat lukken? "Nou, nee niet. Ik heb er normaal best wel last van", sluit hij af.

