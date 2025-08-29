Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden bekend gemaakt. Feyenoorder Sem Steijn debuteert als nieuwe spits. Maar één goalgetter ontbreekt nog altijd op het lijstje, daar ergert zich een bekende influencer ook aan.

Een klein uurtje na het bekendmaken van de selectie voor de wedstrijden tegen Polen en Litouwen, slingert influencer Defano Holwijn een video online. Hij vindt namelijk dat er een belangrijke speler mist in de selectie. De video kan op ruime steun rekenen.

Emanuel Emegha

Het gaat om de 22-jarige Emanuel Emegha. De Hagenees wordt steeds vaker genoemd als nieuwe spits voor het Nederlands elftal. Hij vertrok als tiener uit Nederland en maakt dit seizoen furore in de Franse Ligue 1. "Koeman! Kom naar buiten, we moeten praten. We hebben het altijd over Ons Oranje, maar nee dit is jouw Oranje, want je denkt niet aan ons", roept Holwijn.

"Want het hele volk zegt, waar blijft Emegha? Dat is de 22-jarige spits die speelt bij Strasbourg en mega dingen aan het doen is", vervolgt hij zijn verhaal. De boomlange spits maakte vorig seizoen liefst 14 doelpunten op het hoogste niveau van Frankrijk. Ook dit seizoen is Emegha geweldig begonnen: hij maakte 3 doelpunten in 4 wedstrijden.

Bondscoach zonder ogen

"Waarvan iedereen met ogen kan zien dat hij hier bij hoort. Maar onze bondscoach heeft geen ogen blijkbaar. Je bent de bondscoach, maar je voelt niet als een bondgenoot. Moeten wij je eraan herinneren dat die man gewoon een Nederlands paspoort heeft? Je kan hem oproepen! Je wil 'm niet oproepen."

Emegha is geboren in Nederland, maar dat geldt niet voor zijn ouders. Zijn vader komt uit Togo en zijn moeder komt uit Nigeria. Het Togolese nationale elftal is niet zo sterk, dus de keuze lijkt te gaan tussen Nederland en Nigeria. De topspits sprak uit dat hij graag voor Oranje uit wil komen. Maar ja... dan moet hij wel opgeroepen worden.

'Dan was hij wél opgeroepen'

"We weten dat als deze man voor Ajax, Feyenoord, PSV zou spelen, was hij opgeroepen. Emegha zei wanneer de tijd rijp is, ben ik er. Koeman zou een rijpe banaan niet herkennen, al zou je hem zeggen dat een rijpe banaan geel is en een onrijpe groen is. Hij wil het niet zien", vindt Holwijn, die met zijn 300 duizend volgers op Instagram veel jongeren aanspreekt.

"Straks wanneer Emegha het wachten zat is, kiest hij voor Nigeria. En dan gaan mensen weer balen. We hebben dit al te vaak gezien. Laten wij hopen dat Koeman uiteindelijk wel zijn bril opdoet. Het is tijd. Emegha moet scoren met een omhaal vanaf de maan, pas dan wordt hij opgeroepen."

Nederland speelt op donderdag 4 september thuis tegen Polen. Op zondag 6 september gaat Oranje op bezoek bij Litouwen.

