Bekende Nederlanders voorspellen PSV - Ajax: van '17-0' tot 'Ik ben geen kenner'

Zondag vindt de topper plaats: nummer twee PSV ontvangt koploper Ajax. Het onderlinge verschil tussen de regerend landskampioen en de Amsterdammers is zes punten in het voordeel van Ajax. Wat verwachten enkele bekende Nederlanders van de cruciale clash in Eindhoven?

PSV won de laatste drie thuiswedstrijden tegen Ajax. Vorig seizoen werd het, in oktober 2023, zelfs 5-2 voor de Brabanders. Daar staat tegenover dat Ajax het eerdere treffen in de Eredivisie van dit seizoen winnend afsloot, met 3-2.

Al dat soort feitjes drukken vast wel hun stempel op de vooruitblikken van de beroemde landgenoten. Alhoewel, Robbie van de Graaf laat zich weinig gelegen liggen aan feitjes. Het lid van het YouTube-collectief Bankzitters komt met een buitenissige voorspelling: 17-0 voor PSV.

0-7

Ook zanger Dave Roelvink vertelt tegenover 433 dat het volgens hem een extreem wilde achtbaanrit wordt in het Philips Stadion. Hij vult als uitslag 0-7 in. Kickbokskampioen Rico Verhoeven is eerlijk over zijn interesse in het hele gebeuren: "Ik ben namelijk geen kenner en zeker niet op de hoogte hoe goed iedereen is". Toch waagt hij zich aan een gokje: 1-2.

Jaap Stam

Oud-topverdediger Jaap Stam, met een verleden bij beide clubs, houdt het op 2-2. Rapper Boef gaat ook voor een gelijkspel, maar dan 1-1. Artiest Flemming, uit Den Bosch, laat zijn Brabantse roots wellicht doorklinken in zijn visie: 3-1. Tom Beugelsdijk, ex-speler van onder meer ADO Den Haag, ziet 2-2 wel zitten.

In de comments gaat het door met voorspellingen, maar dan van mensen die op de bekende Nederlanders reageren. Een grappenmaker komt met dit verhaal: "8-0 Sri Lanka, Luuk de Jong gooit 9-darter. Pasveer record op de 100M sprint, wat een weekendūüĎŹ"

Noa Lang

PSV-speler Noa Lang verschijnt aan de aftrap met een fonkelnieuwe tattoo. De aanvaller van PSV liet 'The World Is Yours' boven op zijn rug tatoe√ęren bij Tattoo Chybs, een bekende artiest onder sporters. Zo liet ook schaatser Kjeld Nuis daar een inmiddels welbekend plaatje zetten.

Francesco Farioli

Ajax-trainer Francesco Farioli denkt wellicht niet alleen aan deze kraker, ook bereidt hij zich voor op zijn optreden bij een filosofisch evenement. Op vrijdag 25 april geeft de trainer, afgestudeerd in filosofie, acte de presence bij de Nacht van de Filosofie, dat zichzelf omschrijft als 'hét evenement voor wie de wereld met een nieuwsgierig oog bekijkt'.

Bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam geeft Farioli een lezing over Filosofie van voetbal. Daarin bespreekt hij de schoonheid van voetbal en de rol ervan in de maatschappij en het leven.

