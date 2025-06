Bekende opa houdt aanvaller Jong Oranje scherp in de gaten: 'Hij weet hoe ik denk'

Met Jong Oranje bereidt Ruben van Bommel zich voor op het EK onder 21. Ondanks een seizoen dat getekend werd door blessureleed, twijfelde de 20 jarige aanvaller er geen moment aan of hij het toernooi zou laten schieten. En hoe zit het met zijn dromen van het 'grote' Oranje? "Daar hou ik niet zo snel rekening mee", stelt Van Bommel tegenover Sportnieuws.nl.

De weg naar het aanstaande EK verliep voor Van Bommel niet zonder horten of stoten. Een gebroken teen, gescheurde enkelband, liesklachten en een slijmbeursontsteking in de hak zaten hem in de weg. "Ik heb wel wat blessures gehad, ja. Maar natuurlijk heb ik niet getwijfeld om het EK af te zeggen om volgend seizoen volledig fit te beginnen. Ik ben begonnen aan de kwalificatie en wil er ook bij zijn op het eindtoernooi", licht de aanvaller van AZ toe.

Strijd om interlands met vader Mark

Ruben schrijft inmiddels elf interlands voor Jong Oranje op zijn naam en kijkt daarmee voorzichtig naar het record van zijn vader Mark van Bommel (27 duels). "Nou ja, dat ligt natuurlijk aan de volgende cyclus, maar dan zou ik het eventueel wel kunnen halen."

Daarmee lijkt hij erop te hinten dat hij voorlopig niet rekent op een oproep van bondscoach Ronald Koeman voor het 'grote' Oranje. "Nee, daar hou ik niet zo snel rekening mee. Ik weet natuurlijk ook niet hoe ik erover een jaar of twee voor sta, dus daar hou ik me niet mee bezig", vervolgt Van Bommel.

In het grote Oranje moet hij onder anderen spelers als Liverpool-ster Cody Gakpo en PSV-kampioen Noa Lang voor zich dulden. "Als je naar mijn profiel kijkt, zou ik eventueel ook in de spits kunnen spelen. Maar het is natuurlijk niet aan mij om die keuze te maken. Misschien zou ik het kunnen, ik heb alleen te weinig op die positie gespeeld om dat te weten."

Moeizame tijd in jeugd van PSV

Vooral dit seizoen kampte Van Bommel met de nodige klachten, maar in de PSV-jeugd moest hij ook meermaals op zijn tanden bijten. Vooral toen hij op zestienjarige leeftijd last kreeg van een enorme groeispurt, waarvan de fysieke ongemakken groot waren.

"Elke blessure is vervelend. Vooral zware blessures, maar dat is bij mij niet het geval. Wel heb ik veel pijn gehad bij mijn heupen en hielen toen ik ineens last kreeg van een groeispurt. Mijn motoriek werd minder en ik stond daardoor stil in mijn ontwikkeling. Gelukkig is mijn niveau niet heel erg achteruit gegaan."

Op naar het EK in Slowakije

Ondertussen gaat de focus van Jong Oranje op het EK in Slowakijke. Tijdens de training keek een bekend gezicht toe: oud-bondscoach Bert van Marwijk, de schoonvader van Mark van Bommel. Uiteraard geen onbekende voor Ruben, die geregeld advies krijgt van zijn opa.

"Mijn vader weet ook genoeg over aanvallers, maar op een andere manier. Hij had meer het doel om tegenstanders uit te schakelen" lacht Van Bommel. "Maar met zowel mijn opa als mijn vader kan ik goed over voetbal praten. Vaak zijn het kleine dingen die opvallen in een duel of over meerdere wedstrijden."