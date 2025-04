Go Ahead Eagles zorgt voor sensatie en volksfeest in Deventer met bekerwinst in knotsgekke finale

Vraag niet hoe, maar Go Ahead Eagles heeft zich gekroond tot bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. In een zinderende finale tegen AZ leek de ploeg uit Deventer tot de negende minuut van de blessuretijd kansloos, maar bleek aanvoerder Mats Deijl de koelste kikker van allemaal. Uiteindelijk was Kowet te sterk na strafschoppen.

Na spectaculaire sfeeracties van zowel Go Ahead Eagles als AZ was er voor de supporters weinig te genieten. Totdat Troy Parrott na achttien minuten plots een geweldige mogelijkheid kreeg om AZ op voorsprong te schieten. De Ierse spits werd uitstekend bediend, nam de bal mee naar binnen en schoot in de lange hoek. Eagles-doelman Jari de Busser kon opgelucht ademhalen, want de poging belandde op de paal.

Op slag van rust kregen de bezoekers uit Deventer óók een gigantische kans. Victor Edvardsen kreeg een voorzet op maat, maar de Zweed schoot van dichtbij op AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. Daardoor bleef in de eerste helft de brilstand op het scorebord.

Trainer Go Ahead Eagles geweigerd bij betreden veld in De Kuip: 'Ik moest het hem vertellen' Voor iedereen bij Go Ahead Eagles is de bekerfinale tegen AZ een absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis. Dan wil je dat alles vlekkeloos verloopt. Zeker trainer Paul Simonis wil niks aan het toeval overlaten. Maar voor hem begon de historische dag in De Kuip met een tegenvaller.

Knotsgekke situatie

In de tweede helft 'ontplofte' de wedstrijd volledig door een arbitrale beslissing. Joris Kramer maakte een lichte overtreding op AZ-aanvaller Ernest Poku. Scheidsrechter Danny Makkelie zag in eerste instantie geen penalty, maar daar dacht VAR Rob Dieperink anders over. Na het zien van de beelden corrigeerde Makkelie zijn beslissing en wees hij naar de strafschopstip. Parrott eiste de bal op, maar zag zijn poging gekeerd worden door Eagles-doelman Jari de Busser.

Opmerkelijke rol voor VAR en scheids Danny Makkelie tijdens omstreden penalty én rake herkansing in bekerfinale In de eerste helft van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles was er weinig spektakel, maar daar kwam enkele minuten na rust plots verandering in. Daarbij was er een hoofdrol weggelegd voor scheidsrechter Danny Makkelie, Troy Parrott en oud-AZ'er Joris Kramer. Vooral Parrott zal opgelucht ademhalen.

Wéér ontstond er tumult op het veld, want AZ'ers waren ervan overtuigd dat één van de Eagles-spelers te vroeg was ingelopen. Opnieuw kwam Dieperink op de lijn van Makkelie, waarna de gemiste strafschop van Parrott teruggedraaid werd. Opvallend genoeg was er voor de TV-kijkers exact te horen waarom de penalty opnieuw genomen moest worden, maar daar was in het stadion niets van te horen. De herkansing van de Ier was wél raak: 1-0.

Gelijkmaker in slotseconde

AZ en haar supporters rekenden zich al bijna rijk, maar plots kreeg Go Ahead Eagles in de 98e minuut een strafschop. Peer Koopmeiners kreeg de bal ongelukkig op zijn hand, waarna scheidrechter Makkelie niet anders kon dan een penalty toekennen. De AZ'ers protesteerden nog wel voor een overtreding, maar daar ging de arbitrage niet in mee. De strafschop werd uitstekend benut door aanvoerder Mats Deijl: 1-1.

Prijzengeld KNVB Beker | Go Ahead Eagles krijgt naast trofee en ticket voor Europa League óók een lekker bedrag Go Ahead Eagles is de verrassende bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. De club uit Deventer krijgt daarmee de eerste hoofdprijs in de clubhistorie. De Dennenappel gaat naar de Vetkampstraat. Daarnaast gaat Go Ahead Eagles naar de Europa League én krijgt de ploeg ook nog prijzengeld van de KNVB.

Strafschoppen geven uitsluitsel

Daarin was Eagles, aan de kant waar de eigen aanhang De Kuip had overgenomen, de sterkste. AZ werd verslagen en op de tribunes ontstond een volksfeest aan de geel-rode kant. De tienduizenden supporters uit Deventer konden hun geluk niet op met de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis. Niet alleen de Dennenappel is voor Go Ahead Eagles, ook het ticket voor de hoofdfase van de Europa League is voor de club van trainer Paul Simonis.

Bekerfinale

Beide ploegen beleven een matige start van het kalenderjaar. AZ won sinds 23 februari geen wedstrijd meer, terwijl Go Ahead Eagles ook al drie wedstrijden op rij geen overwinning pakte. Winst van de bekerfinale levert een ticket voor Europees voetbal op. De bekerwinnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League, mits de club zich niet al voor de (voorronde van) Champions League heeft geplaatst.