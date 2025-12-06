Bekijk hier het volledige speelschema van het WK 2026

De FIFA had er twee dagen, of zoals ze zelf zeiden "twee helften", voor nodig, maar inmiddels is het volledige speelschema van het WK bekend. Ook de speelsteden per wedstrijd werden zaterdag bekendgemaakt. Het volledige overzicht vind je hieronder.

Vrijdag vond het eerste gedeelte van het grootste WK voetbal ooit plaats. Toen werden 42 landen (zes volgden nog via play-offs) aan een groep gekoppeld. Nederland kwam terecht in Poule F met Japan, Tunesië en de winnaar van play-off B. Dat wordt Polen, Zweden, Oekraïne of Albanië. Curaçao werd ingedeeld in Poule E met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador.

Inmiddels is van het Nederlands elftal bekend dat ze in Dallas, Houston en Kansas City spelen. Curaçao gaat eveneens naar Houston en Kansas City. Het laatste groepsduel wordt in Philadelphia afgewerkt. Hieronder volgt een overzicht van de speeldata- en speelsteden van alle poules.

Speelsteden per poule

Groep A: Mexico Stad, Guadalajara en Atlanta

Groep B: Toronto, San Francisco, Los Angeles, Vancouver en Seattle

Groep C: New York/Jersey, Boston, Philadelphia, Miami en Atlanta

Groep D: Los Angeles, Vancouver, San Francisco en Seattle

Groep E: Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City en New York/Jersey

Groep F: Dallas, Monterrey, Houston en Kansas City

Groep G: Los Angeles, Seattle en Vancouver

Groep H: Atlanta, Miami, Houston en Guadalajara

Groep I: New York/Jersey, Boston, Philadelphia en Toronto

Groep J: Kansas City, San Francisco en Dallas

Groep K: Houston, Mexico Stad, Guadalajara, Miami en Atlanta

Groep L: Dallas, Toronto, Boston, New York/Jersey en Philadelphia

Volledige speelschema WK voetbal 2026

