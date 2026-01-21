Real Madrid won afgelopen dinsdag eenvoudig met 6-1 in de Champions League van AS Monaco, maar na afloop ging het vooral over een opmerkelijk incident. Sterspeler Jude Bellingham maakte de zesde aan de kant van de Madrilenen en juichte met een opvallend 'drankgebaar'.

Real Madrid beleefde dus een makkelijke avond, maar de ogen waren na afloop vooral gericht op Bellingham. Veel mensen snapten niet wat zijn 'celebration' nou betekende. Na zijn doelpunt tegen Monaco straalde Bellingham terwijl hij herhaaldelijk deed alsof hij een slok nam.

De 22-jarige krijgt de afgelopen veel kritiek over zich heen en werd afgelopen weekend zelfs uitgefloten bij de 2-0 overwinning tegen Levante. Na het fluiten deed de populaire Spaanse YouTuber AuronPlay ongefundeerde beweringen dat de middenvelder 'te veel van alcohol houdt' en in 'zo ongeveer elke nachtclub van Spanje' zou zijn geweest. In gesprek met TNT Sports na afloop van de wedstrijd zei de Engels international dat zijn gebaar 'een beetje als een grap' bedoeld was.

“Het voelt alsof tegenwoordig iedereen een camera kan pakken, zomaar kan zeggen wat hij wil, en de hele wereld het zonder enig bewijs gelooft", vervolgde de Engelsman. "Ik denk dat je er twee kanten mee op kunt. Je kunt erom gaan huilen en klagen, of je kunt het gewoon laten gebeuren en er zelfs om lachen."

"Het was een soort grap richting de fans en richting de mensen die maar wat roepen. Voor mij is het simpel: ik ken de waarheid en ik weet wat er écht speelt in mijn persoonlijke leven." Bellingham bedoelde naar eigen zeggen dus eigenlijk niks met het juichgebaar, maar wilde gewoon wat dollen.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.