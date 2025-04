Belangrijk advies voor Arne Slot bij Liverpool: 'Hij heeft niet de kwaliteit van een Barcelona-speler lopen'

Arne Slot kan dit weekend kampioen worden en zet daarmee een wereldprestatie neer. Maar de échte slag wordt geslagen als hij volgend jaar weer constant blijft met Liverpool. En daar is wel nog één ding voor nodig, vindt een collega van hem. "Dit gaat nog geen twee jaar duren, dat zie je in deze fase van de competitie al."

Het is vrij bijzonder wat er bij Liverpool gebeurt, er staat al jaren nagenoeg hetzelfde team op het formulier, zonder dat dat echt uit elkaar valt. Er wordt vaak gesproken van een gezonde roulatie eens in de drie jaar bij een club, maar bij Liverpool is dat wel anders. Ook in de eerste zomer van Arne Slot werden er nauwelijks transfers gemaakt. Alleen Federico Chiesa kwam.

Daar moet verandering in komen deze zomer, vindt Robert Maaskant. Er moet doorgeselecteerd worden. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine stelt hij dat Slot deze zomer toch echt de markt op moet. "Dit gaat niet nog twee jaar duren en dat zie je dus nu in deze fase van de competitie zie je dat al gebeuren", doelend op dat er nu weer wat moeizame wedstrijden tussen zaten voor Liverpool.

Daarin sloeg vooral ook de vermoeidheid toe. Slot heeft vrijwel het hele seizoen vastgehouden aan een vaste kern van 14-15 spelers en besloot soms wedstrijden met grotendeels jeugd af te werken. Alleen liep dat vaak niet goed af.

Van PSV in de Champions League en Plymouth Argyle in de FA Cup werd er verloren. "Dat was haast een C-elftal", merkt Maaskant op. " Maar die waren er in ieder geval op dat moment nog niet klaar voor. Dus op het moment die kunnen groeien, dan kan je ze gebruiken. Want soms verrassen spelers ook wel."

Maaskant vindt dat er meer jeugd moet worden klaargestoomd voor het echte werk en dat ze de kans moeten krijgen. "Dat vind ik eigenlijk de grote fout van bijna alle clubs en trainers in de wereld. Dat ze spelers niet op durven stellen om ze te laten ontwikkelen. En af en toe moet je ook gewoon eens een keer een speler laten staan waarvan je denkt die heeft het niet goed gedaan. Die is nog wat jong. Maar doordat die wedstrijden speelt, wordt hij alleen maar beter."

Ook moet Slot gewoon de markt op gaan, vindt Maaskant. Ook in de winter bleven echte aankopen uit, maar ging er ook niemand weg. Ervaren krachten als Virgil van Dijk en Mo Salah tekenden bij voor twee jaar, maar dat gaat ook geen eeuwigheid meer duren denkt de ex-kroonprins. "Hij heeft nog een echt goede spits nodig en een nieuwe rechtsback."

Kritiek op Gakpo

Dan is er ook wat kritiek op een Nederlander vanuit Maaskant. "Ik denk ook dat Cody Gakpo niet een 100% zekerheidje is. Het is een uitstekende speler, maar hij moet meer dreiging hebben." Gakpo wisselt nu vaak af met Luis Diaz, ook een topper. Maaskant krijgt het tegenwoord dat zij gezonde concurrentie hebben op die positie. "Diaz kan natuurlijk ook ergens anders spelen nog. Maar ja, hij heeft niet de kwaliteit van bijvoorbeeld een Barcelona daar lopen. Zeker als ik Salah op dit moment zie, dat is gewoon minder aan het worden."

In de dertiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het nieuwe contract van Virgil van Dijk. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Wout Weghorst bij Ajax, krijgt Luuk de Jong advies en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.