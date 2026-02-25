Gianluca Prestianni zal definitief niet meespelen bij zijn club Benfica tegen Real Madrid. De Portugezen gingen nog in beroep, maar die is officieel afgewezen door de UEFA. Benfica zal dus zonder de Argentijn moeten proberen om de volgende ronde in de Champions League te bereiken.

Benfica hoopte dat Prestianni 'gewoon' van de partij kon zijn in de return tegen Real Madrid, maar stuit op de UEFA. Aangezien de schorsing van de Argentijn was gebaseerd op aantijgingen, en niet op bewijs, dacht de club uit Lissabon dat de aanvaller wellicht alsnog kon meespelen. De club zag namelijk geen reden om de Argentijn te bestraffen, terwijl het onderzoek nog loopt. Niets is echter minder waar.

Onderzoek

De Europese voetbalbond opende vorige week een onderzoek naar Prestianni, die racistische opmerkingen zou hebben gemaakt naar aanvaller Vinícius Júnior in het eerste duel tussen beide clubs. De UEFA besloot de Argentijn voor de return te schorsen en dat blijft nu dus staan.

Opmerkelijk genoeg reisde Benfica dinsdag alsnog mét Prestianni en de geschorste trainer José Mourinho naar Madrid, waar het duel woensdag om 21.00 uur begint. De UEFA maakte zo'n vijf uur voor de wedstrijd bekend dat het beroep van Benfica is afgewezen.

Provocatie

Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Vinícius Júnior scoorde in Lissabon het enige doelpunt en besloot dat provocerend te gaan vieren voor een vak met Portugese fans. Het leidde onder meer tot veel geschreeuw vanuit het publiek, maar dus ook tot het bekende incident met Prestianni.

De 20-jarige Argentijn reageerde furieus op de provocaties door zijn shirt voor zijn mond te doen en van alles te roepen naar zijn Braziliaanse rivaal, waaronder mogelijk het woord aap. Vinícius reageerde direct zeer overstuur en stormde direct af op de Franse scheidsrechter François Letexier. Die staakte de wedstrijd voor tien minuten, waarna het in 0-1 eindigde.

Oud-voetballers

Vrijwel de hele voetbalwereld sprak zich uit over het voorval. Velen vonden het absoluut niet kunnen wat Prestianni deed. Onder meer wereldsterren als Thierry Henry, Vincent Kompany en Wesley Sneijder lieten openlijk hun onvrede blijken. Voor Sneijder leidde dat zelfs tot doodsbedreigingen aan zijn adres.

Benfica maakte zelf afgelopen week bekend volledig achter Prestianni te staan. Overigens kan ook Vinícius Júnior niet spreken van een schoon blazoen. Hij wordt beticht van het maken van homofobische richting de Argentijn. Daar volgde echter geen straf voor.