Ricardo Pepi staat in alle opzichten onder een nieuwe soort druk. Niet alleen moet hij zichzelf laten zien na een zware blessure, hij is ook dé eerste spits bij PSV en heeft torenhoge verwachtingen richting zichzelf. Toch ging de voorbije periode hem niet in de koude kleren zitten. Het duurde 4,5 maand voor hij weer een bal aanraakte. "Dat is het ergste om mee te maken als voetballer." Een verhaal over diepe dalen waar hij nu weer uit wil klimmen.

Het is eind januari dit jaar als het noodlot toeslaat voor Ricardo Pepi. Hij is bezig aan misschien wel zijn beste seizoen tot nu toe bij PSV, hard op weg om topscorer van Nederland te worden en heeft een geweldige wisselwerking met Luuk de Jong. De nummer 1-spits bij PSV. Dan raakt hij geblesseerd aan zijn knie. Iets wat eerst lijkt mee te vallen, betekent plots einde seizoen voor de Amerikaan.

Zware blessure lijkt eerst mee te vallen

"Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Ik dacht dat ik misschien iets overstrekt had, maar de volgende morgen was dat wel anders. Ik had veel pijn en mijn knie was heel stijf. Ik was heel bang op dat moment, want zoiets had ik nog nooit meegemaakt", deelt Pepi in een openhartig gesprek met Sportnieuws.nl.

Pepi zag zijn succesvolle seizoen in rook op gaan en wist dat hij minstens vijf maanden moest revalideren. Hij besloot naar Amerika te gaan, terug naar zijn familie om hem te helpen. "Ik was daar de eerste zes weken na de operatie, want ik kon niets anders doen dan in bed liggen. Mijn moeder reed me elke dag naar de fysio en moest om 3 uur op staan om mijn pillen te geven."

Terug naar Amerika

Het was een lastige periode waarin hij veel moest vragen van zijn familie. "Maar ze waren erg verzorgend, ze wisten hoe ernstig het was en zorgden geweldig voor me." Ondanks dat het fijn voor hem was om weer bij zijn familie te zijn, waren de omstandigheden wel anders. Een achtbaan, zo noemt hij het gevoel erbij. "Ik was eigenlijk volledig gefocust om zo goed mogelijk door de revalidatie te komen, zij hebben mij daar echt bij geholpen. Zonder hen was het heel anders geweest."

Het erge was dat hij het team van een afstand moet volgen, al helemaal toen PSV door een moeilijke periode ging, waarin de overwinningen maar uitbleven. "Die pijn en die gevoelens die erbij komen, voel je ook van een afstand, want uiteindelijk ben je ook onderdeel van het team."

Contact met teamgenoten

Tijdens deze zware periode was het contact met Pepi en zijn teamgenoten op een wat lager pitje, zoals dat wel vaker gaat. "Ik had weleens contact met Sergino (Dest, red.), want uiteraard heeft hij ervaring met deze blessure. Je moet aan de ene kant dankbaar zijn dat je een mooi leven hebt, maar ook deze tijd door zien te komen. Ik sprak veel met familie, mijn mentale coach en mijn zaakwaarnemer."

Terwijl Pepi elke streamingsdienst uitspeelde, de hele Harry Potter-reeks opnieuw bekeek, relaxte en tijd met zijn familie spendeerde haalde hij ook veel steun uit zijn geloof in God. "Mijn ouders zijn Mexicaans, ik ben dus opgegroeid in een Mexicaans huishouden en mijn familie is erg gelovig. Altijd als we iets willen, of hulp nodig hebben, gaan we naar God. Dat is onze kracht."

Geen bal aanraken

Hij zat thuis met zijn zusje, vader en moeder en soms was zijn broer op bezoek. Zijn broer is ook voetballer en was zijn eigen carrière aan het opstarten in Amerika. Pepi verliet zijn thuisland weer na de eerste weken revalidatie om in Nederland alles voort te zetten. Zo kwam hij weer vaker in Eindhoven op de club, maar moest hij nog steeds van een afstandje toekijken. "Het duurde 4 tot 4,5 maand tot ik eindelijk een bal aanraakte", omschrijft Pepi.

Dat benoemt hij later tot het 'ergste wat een voetballer kan overkomen'. Nu gaat alles weer de goede kant op; hij maakt weer minuten voor PSV én heeft zelfs zoveel vertrouwen van de leiding gekregen dat hij een legendarisch spitsennummer heeft gekregen. Nu Luuk de Jong geen contract meer heeft bij PSV kwam nummer 9 vrij. Earnest Stewart belde Pepi op en vroeg hem of hij dat nummer wilde. "Natuurlijk wilde ik dat, als speler wil je dat altijd. Het is een mooi teken van de club en dat waardeer ik."

Blik vooruit

Nu is Pepi klaar om dat vertrouwen te gaan verzilveren. Hij heeft een goede zomer achter de rug, waar hij zijn familie in fitte conditie opnieuw een bezoekje gaf. Daarna startte de training weer voor PSV, waar hij pas net begon met meedoen bij de partijtjes. Het voelde goed en zodoende mocht hij tegen Elversberg zijn eerste minuten terug op het veld maken.

"Het was echt geweldig", zegt hij met een lach van oor tot oor. "Maar het was ook wel eng, want je weet niet hoe je lichaam gaat reageren. Sommige bewegingen voelden nog wat onnatuurlijk. Maar dat komt allemaal wel", zegt hij zelfverzekerd. "Ik weet dat ik weer kan komen waar ik was. Het is een kwestie van klaarmaken om er op tijd weer te zijn.

Een doel heeft Pepi al duidelijk voor zichzelf dit seizoen: topscorer worden van de Eredivisie namens PSV.

