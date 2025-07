De NOS gaat een deel van de uitzendrechten verkopen voor het WK van 2026. Dat vertelde hoofdredacteur Xander van der Wulp van de sportafdeling. Sportmarketeer Chris Woerts heeft meer details.

Volgens Woerts wil de NOS 35 wedstrijden van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verkopen aan andere partijen. "Dat is grappig, want de NOS heeft wel bepaalde voorwaarden gesteld. Ze hebben gezegd: alle wedstrijden van Oranje, Marokko en Turkije blijven exclusief bij de NOS, en tot de achtste finales kunnen we sublicenties verstrekken", vertelt hij bij De Oranjezomer. "Dan kan bij de RTL, Talpa, ESPN of Ziggo."

NOS deelt 'moeilijk besluit', met grote gevolgen voor Nederlandse voetbalfans De uitzendrechten van grote eindtoernooien liggen al tientallen jaren bij de NOS, maar daar komt een einde aan. Nieuwe baas van de sportredactie Xander van der Wulp deelde bij talkshow Humberto 'een moeilijk besluit', met verregaande gevolgen voor de Nederlandse voetbalkijkers.

Scheve situatie volgens Woerts

Dat alleen de WK-duels van Nederland, Marokko en Turkije exclusief te zien zijn bij de publieke omroep, vindt Woerts "gek". "Als Curaçao zich met Dick Advocaat plaatst, dan zit dat niet bij die exclusiviteit van de NOS. Terwijl toch heel veel Nederlanders van de Antillen het Curaçaose elftal een warm hard toedragen", denkt hij.

Donald Trump brengt FIFA in lastige positie met WK voetbal na aanval op Iran De Amerikaanse president Donald Trump heeft wereldvoetbalbond FIFA in een lastige positie gebracht. Trump viel afgelopen weekend drie nucleaire faciliteiten aan Iran. Het land heeft zich geplaatst voor het WK van 2026 in Canada, Mexico en... de Verenigde Staten.

De sportmarketeer verwacht dat RTL en Talpa een streepje voor hebben ten opzichte van Ziggo en ESPN. De twee laatstgenoemde kanalen beschikken namelijk niet voor een open net voor iedereen. "Zij moeten een gratis kanaal voor iedereen beschikbaar stellen, daar hebben ze geen commercieel gewin bij."

Complimenten voor eigen idee

Woerts kwam naar eigen zeggen met het idee voor de NOS om een boel wedstrijden te verkopen. "Ik zei: 'Die 104 wedstrijden zijn veel te veel voor jullie. Laten we kijken of we samen kunnen werken'. Het is een heel besluitvormingsproces geweest van een half jaar, maar goed dat het een keer gebeurt", verzekert hij.

Ex-topvoetballer Wim Kieft hoopt op glansrol Memphis Depay op WK 2026: 'Nog een keer bepalend zijn' Oranje-spits Memphis Depay maakte dinsdag zijn vijftigste doelpunt en is daarmee topscorer van het Nederlands elftal, op een gedeelde eerste plek met Robin van Persie. Wim Kieft denkt dat de 31-jarige op het WK in 2026 nog een keer het verschil kan maken.

"We moeten iets in tijden van bezuinigingen en wij als NOS Sport ontkomen daar niet aan. Die rechten zijn zó commercieel (en duur, red.) dat het gek is om het allemaal bij ons te houden", verklaarde Van der Wulp al. De wedstrijden van het Nederlands elftal blijven, net als alle samenvattingen, 'gewoon' bij de NPO. Vanaf de kwartfinales is alles daar sowieso weer te zien.