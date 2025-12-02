Er komt een plekje vrij bij het Nederlandse scheidsrechterskorps. Jochem Kamphuis (39) heeft besloten om na bijna 22 jaar de fluit op te bergen. Hij was sinds 2011 actief in de Eredivisie.

De 39-jarige Kamphuis kiest volgens de KNVB voor 'een nieuw hoofdstuk' buiten het voetbal. Wat dat is, heeft de voetbalbond niet bekendgemaakt.

Fluit opgepakt na zware knieblessure

Kamphuis voetbalde bij VV Noordwolde, tot een zware kruisbandblessure hem richting arbitrage leidde. Zijn debuut in de Eredivisie maakte hij in 2011. Tussen 2020 en 2023 droeg hij de FIFA-badge en werd hij internationaal ingezet, als scheidsrechter en als VAR. Een van de hoogtepunten in zijn carrière was zijn rol als VAR tijdens de Europa League-finale van 2022 tussen Internazionale en Sevilla.

In totaal leidde Kamphuis 418 wedstrijden in het betaalde voetbal, waarvan 218 in de Eredivisie. Kamphuis floot ook wedstrijden in Europees verband, met name in de Conference League. Ook had hij het genoegen om één duel in de voorrondes van de Champions League te leiden. Zijn laatste aanstelling vond plaats op 7 november 2025, toen hij de VAR was bij het duel tussen FC Twente en Telstar.

'Betrouwbare' Kamphuis

"Jochem is de afgelopen jaren een zeer betrouwbare kracht geweest voor de KNVB en voor ons scheidsrechterskorps in het bijzonder", zegt Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken bij de KNVB. "Hij is een voorbeeld van iemand die alle mogelijkheden heeft benut om het maximale uit zijn carrière te halen. We wensen hem veel succes voor de toekomst en hebben afgesproken op een later moment te kijken hoe we zijn ervaring kunnen blijven inzetten."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.