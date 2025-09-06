Voetbalicoon Sergio Ramos heeft een muzieknummer uitgebracht: 'Cibeles'. De voormalig speler van onder meer Real Madrid en PSG ging vervolgens online de strijd aan met een groot bedrijf dat vernietigend reageerde op zijn muziek.

De titel van de track verwijst naar Plaza de Cibeles, een plein waar de Spaanse club Real Madrid verschijnt als er een prijs is gewonnen. Daar wordt dan de titel of schaal aan de fans getoond. In de tekst heeft Ramos het onder meer over zijn vertrek bij de club en volgens velen zit er een hoop kritiek en venijn in zijn woorden.

Verbannen

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryan Air kwam op X met een grap over het nummer. Het bedrijf verzocht Grok, de AI-robot van X, om een petitie aan te maken, zodat mensen kunnen stemmen of ze willen dat Ryan Air de track in hun vliegtuigen verbiedt.

Ramos speelde daarna met zijn reactie in op de ietwat uitgeklede service van prijsvechter Ryan Air: "Maar hebben jullie nu al luidsprekers in jullie vliegtuigen laten zetten? Ik kan jullie wel mijn speaker uitlenen als het nodig is."

Pijn

In het nummer zingt Ramos onder meer: "Er zijn dingen die ik je nog nooit heb verteld en die me nog steeds pijn doen. Ik wilde nooit weggaan, maar je vroeg me om te vliegen." Tegenover El Horminguero erkent Ramos dat de teksten gaan over zijn vertrek bij de club. Ook vindt hij zelf zijn muziek geweldig. Hij stelt dat hij eerder een Grammy Award zal winnen dan de Champions League als trainer.

"Ik ben een optimist", adus Ramos. "Ik vertel mensen dat ze moeten dromen. Ik ga beide prijzen winnen, dat droom ik. Op dit punt van mijn leven wil ik muziek maken. Ik wil mijn ervaringen delen met mensen. In de komende vijf tot zeven jaar ga ik me storten op muziek. Ik wil nummers schrijven en een voordeel is dat ik dat gewoon thuis kan doen."

