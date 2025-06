Bijzondere verjaardag voor Wouter Goes bij Jong Oranje: 'We hebben hem zeker verwend'

AZ-verdediger Wouter Goes vierde dinsdag zijn 21e verjaardag. Die bijzondere mijlpaal lieten zijn teamgenoten bij Jong Oranje niet zomaar voorbij gaan. Goes werd in het zonnetje gezet door de spelers en bondscoach.

Het EK Onder 21 ging woensdag van start en donderdag staat de eerste wedstrijd van Nederland op het programma tegen Finland. Hoewel er nog niets gespeeld was, had het team dus toch al iets te vieren. Die kans grepen ze dan ook meteen aan.

Nieuwe regel bij jeugd EK met Jong Oranje: 'We hopen hier voordeel uit te halen' Voor Jong Oranje begint donderdag het jeugd EK in Slowakije. Bondscoach Michael Reiziger en zijn mannen zijn er klaar voor en alles wordt besproken. Zo ook een nieuwe regel, die misschien wel in het voordeel van de Nederlandse talenten werkt.

Hij werd met een erehaag onthaald op de training en kreeg een taartje bij het diner. "We hebben hem zeker verwend", vertelt Devyne Rensch aan Ziggo Sport. En bij een verjaardag horen natuurlijk ook cadeau's.

Bondscoach Michael Reiziger had dan ook een presentje voor de verdediger. Geen wijze raad maar een 'materialistisch cadeau'. "Waarschijnlijk gaat hij lekker ruiken straks", zegt hij. De trainer gaf hem namelijk een parfum. "Maar hij had het niet nodig hoor", grapt Reiziger.

Gefeliciteerd, Wouter! 🎁

De AZ-verdediger is jarig en dat wordt bij Jong Oranje net even anders aangepakt.. 😜#ZiggoSport #U21EURO #FINNED pic.twitter.com/Nkli6TVDpm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 11, 2025

Favoriet voor de eindzege

Jong Oranje begint donderdag aan het EK onder 21. In Groep D is eerst Finland de tegenstander, waarna Denemarken en Oekraïne volgen. Het is bijna twintig jaar geleden dat de Nederlandse talenten Europees kampioen werden. Maar onder nieuwe bondscoach Michael Reiziger werd een foutloze kwalificatie afgewerkt en behoort Jong Oranje tot een van de favorieten voor de eindzege in Slowakije.

Veelbesproken in Eredivisie

Goes beleefde een opmerkelijk seizoen in de Eredivisie. De AZ-speler was veelbesproken vanwege zijn vurige acties op het veld. Hij haalde veelvuldig het bloed onder de nagels van zijn tegenstanders vandaan. Bijvoorbeeld in de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. Tijdens de penaltyserie kreeg hij vanwege 'irritant gedrag' zijn tweede gele prent van de scheidsrechter.

'Lastig slapende' AZ-verdediger Wouter Goes is schuldbewust: 'Daar moet ik iets slimmer in zijn' Is AZ-verdediger Wouter Goes een geniepig ventje dat met zijn gekrab en geknijp richting tegenstanders de lijn der sportiviteit overschrijdt? Of een geboren winnaar die geen truc laat liggen en zijn ploeg een mentale oppepper geeft? De meningen zijn verdeeld. Ook bij Goes zelf.

"Daar leer ik ook van", zei hij later over de momenten dat hij over de schreef ging. "Het is niet dat ik denk dat ik alles perfect doe. Maar ik doe alles om te winnen en soms ga ik daar te ver in. Daar moet ik iets slimmer in zijn."