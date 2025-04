Hoe Arne Slot op indrukwekkende wijze 'mijnenveld' bij Liverpool vermeed: 'Hij is geen José Mourinho'

Arne Slot heeft zijn stempel gedrukt op Liverpool en heeft een gigantische rol gehad in het kampioenschap van The Reds. Voormalig Liverpool-keeper Sander Westerveld vertelt hoe hij de impact van Slot bij de Engelse topclub heeft ervaren. "Iedereen hield rekening met een mijnenveld, maar hij heeft het tegendeel bewezen", stelt Westerveld aan Sportnieuws.nl.

Naar aanleiding van de geruchten over de mogelijke komst van Slot vroeg een Engelse journalist aan Westerveld hoe hij, als voormalig teamgenoot, hiertegenaan keek. "Ik moest een soort persconferentie geven aan alle Engelse journalisten", grapt Westerveld. "Maar ik heb meteen gezegd: dit is geen Erik ten Hag en hij past uitstekend bij Liverpool. Voor mij was het dus alleen maar hopen dat Arne mijn verwachtingen zou waarmaken."

Dit is het enorme salaris van succescoach Arne Slot bij Liverpool in de Premier League Liverpool pakte zondag de titel in Engeland en de grote man achter dat succes was natuurlijk Arne Slot. Hij werd de eerste Nederlandse coach die kampioen werd in de Premier League. Bij de status van internationale toptrainer hoort natuurlijk ook een vorstelijk salaris. Sportnieuws.nl zocht voor je uit hoeveel de succescoach verdient.

Vergelijkingen met Manchester United

De voormalig doelman van Liverpool, actief bij de club van 1999 tot 2001, erkent dat het begrijpelijk was dat velen vreesden voor een scenario zoals bij de grote rivaal Manchester United, waar na het vertrek van Sir Alex Ferguson chaos ontstond. "Iedereen was bang voor een mijnenveld vanwege de grote transitie met het vertrek van Jürgen Klopp, maar Slot heeft vanaf dag één het tegendeel bewezen en het geweldig gedaan."

Dat betekent niet dat Westerveld geen twijfels had over de aanstelling van de Nederlande succestrainer. "Ik kende Arne natuurlijk als speler en mens, maar eerlijk is eerlijk: hij kwam natuurlijk wel 'maar' van Feyenoord. Hij is geen José Mourinho, waarbij iedereen direct voor hem op de knieën zou gaan", bekent hij.

Arne Slot overtuigt Liverpool-kleedkamer

Tijdens een trainingskamp in Philadelphia zag Westerveld met eigen ogen hoe Slot respect afdwong bij de spelersgroep. Zelfs sterspelers als Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold waren volgens hem vanaf het begin overtuigd. "Hij maakt spelers écht beter en haalt de potentie eruit. Als je nu terugkijkt, denk ik dat alleen Darwin Núñez niet per se vooruit is gegaan. Slechts één speler, dat is echt knap."

Liverpool-kampioen Arne Slot doorbreekt Nederlandse vloek in Premier League en laat Engels cynisme verdwijnen Het leek een vloek: Nederlandse trainers in de Premier League. Keer op keer struikelden Nederlandse namen. Frank de Boer? Vernederd en afgedankt na amper vier wedstrijden bij Crystal Palace. Ronald Koeman? Een sterke start, maar genadeloos afgemaakt bij Everton. Dick Advocaat en Erik ten Hag? Verschillende verhalen, maar altijd dezelfde conclusie: net niet goed genoeg. En toen kwam Arne Slot bij Liverpool.

Nóg een versnelling mogelijk

De prestaties van Liverpool spreken boekdelen. "Fans van andere clubs deden in het begin nog lacherig dat Liverpool een makkelijk programma had. Maar toen kwam Manchester City en die werden door Liverpool gewoon gepakt met 2-0 dankzij geweldig voetbal. Ze hebben het hele seizoen maar twee competitieduels verloren, dat zegt eigenlijk alles."

Hij benadrukt dat de Engelse media en oud-spelers dezelfde conclusie trekken: Liverpool heeft nog niet de absolute toppen van zijn mogelijkheden bereikt. "Iedereen heeft het gevoel dat er nog een hogere versnelling mogelijk is", vertelt Westerveld vol enthousiasme.

Een smetje op het seizoen

Toch verliep niet alles vlekkeloos. Westerveld ziet de vroege uitschakeling in de Champions League tegen Paris Saint-Germain als een jammerlijke tegenslag; Liverpool verloor na strafschoppen. Daarnaast vindt hij dat de FA Cup te licht is opgepakt door Slot. "Ze gingen daar (naar Plymouth Argyle, 1-0 nederlaag, red.) met een B-elftal naartoe. Achteraf hadden ze Salah en Van Dijk gewoon op de bank moeten zetten voor zekerheid."

Flink zakcentje voor Liverpool van Arne Slot: dit krijgt de kampioen van de Premier League Liverpool is de trotse kampioen van de Premier League. Na een klinkende zege op Tottenham vierde de stad het uitbundig met vuurwerk, gezang en een overweldigende trots. De tweede Premier League-titel sinds 1992 en de twintigste Engelse titel in de rijke clubgeschiedenis. Naast de sportieve eer staat Liverpool ook een financiële beloning te wachten. Maar wat krijgen ze precies?

'Géén treble kan positief zijn'

Ondanks de kritieken op de misgelopen prijzen is Westerveld van mening dat Liverpool er alleen maar sterker uitkomt. "Het is misschien wel positief dat ze in het debuutseizoen geen treble hebben gepakt. Wat is er dan nog te winnen? Dit seizoen draaide alles om de landstitel en die hebben ze binnen. Nu heeft Slot de kans om volgend jaar nog meer te laten zien" zegt hij.

"Het feit dat de directie bereid is om nieuwe aankopen te doen, geeft aan dat ze vertrouwen hebben in zijn visie. Met wat gerichte versterkingen wordt het helemaal smullen."

©Sofascore

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.