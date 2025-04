Kampioensfeest FC Volendam verpest door staking en grote nederlaag tegen jagende achtervolger

FC Volendam moet een kampioensfeest voorlopig nog even uitstellen. Na de behaalde promotie maandag in Alkmaar, konden ze kampioen worden in eigen huis tegen achtervolger Excelsior. Zoals wel vaker ging dat feestje niet door. Excelsior maakte vanaf moment één meer aanspraak op de overwinning en pakte die dan ook. Het werd 1-4 in Volendam.

Het hele dorp Volendam was er klaar voor: een kampioensfeest op deze heerlijke paaszondag. Maar daar dacht tegenstander Excelsior toch even anders over. Iedereen in het stadion, iedereen op De Dijk, ze keken uit naar een feestje. Maar het bier kan nog even in de koelkast blijven staan. In eigen huis werd er verloren met 1-4. Joey Veerman (Volendammer) en Jerdy Schouten (ex-Excelsior) waren aanwezig.

Pech van de promovendus

Het is een bekende tendens: de ploeg die net is gepromoveerd die ineens alles even kwijt is. Het was ook zo bij Volendam, dat eerst nog een geweldige opkomst had vanwege de promotie. Van die feestvreugde was na een kwartier al geen sprake meer toen de 0-1 in het netje lag. Daarvoor was al een inzet van Robert Mühren onder luid gejuich ontvangen, maar de bal was niet over de lijn.

Volendam was slordig, leverde vaak de bal in en kreeg zelf weinig kansen. Het feestje zal erin gehakt hebben bij het team, zal de gedachte zijn. Zeker toen Derensili Sanches Fernandes, die de 0-1 ook al maakte, de 0-2 op fraaie wijze binnen schoot. Bij rust gingen de 3J's zingen, om de stemming er maar weer een beetje in te krijgen. Per J een doelpunt, moeten ze gehoopt hebben in Volendam. Dan zou er toch een feestje komen.

Champagne blijft koud

Maar de derde goal, die kwam aan de kant van Excelsior. Fernandes voltooide een hattrick en vierde dat bij fans van Volendam. Dat kwam hem op een bierdouche te staan, waardoor de wedstrijd uiteraard even gestaakt werd. Dat kon er ook nog wel bij. 0-3 achter en een dikke boete voor Volendam.

De misère was al helemaal compleet toen Excelsior twintig minuten voor tijd een penalty kreeg. Het werd 0-4 voor Excelsior. Veel mensen vonden het wel goed geweest en gingen alvast op huis of de kroeg aan. Zij misten nog hoe Henk Veerman vanaf de stip 1-4 maakte. Toch nog een doelpuntje erbij voor de topscorer van de club.

Voor FC Volendam is de volgende mogelijkheid om kampioen te worden op bezoek bij Jong Utrecht, volgende week maandag. Dat zou voor trainer Kruys een mooi moment zijn, hij heeft een verleden bij de club uit de Domstad. Excelsior zet met deze overwinning een grote stap richting directe promotie. Het laat ADO, dat vandaag van Jong PSV won, met één punt achter op de derde plek.

