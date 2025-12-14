Er gaat een opvallend gerucht rond in Spanje. Zo zou er vanuit Saoedi-Arabië een werkelijk waar astronomisch bod worden voorbereid om FC Barcelona over te nemen.

De invloed van Saudi-Arabië op de sportwereld, vooral in het voetbal, is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Denk maar bijvoorbeeld aan clubs als Manchester City in Arabische handen zijn. Nu komt er mogelijk een nieuwe club in dat rijtje. Er gaat namelijk een opvallend bericht uit Spanje rond over FC Barcelona.

Krankzinnig bod

Volgens journalist François Gallardo van het programma El Chiringuito broedt de prins en kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed Bin Salman, op een gigantisch bod om een van de grootste clubs ter wereld, FC Barcelona, over te nemen. Het gerucht spreekt van een duizelingwekkend bedrag van 10 miljard euro, een scenario dat in de praktijk bijna onmogelijk lijkt.

Theoretisch gezien zou zo'n kapitaalinjectie de schuld van de club, die de afgelopen jaren is opgelopen tot zo'n 2,5 miljard euro, volledig kunnen wegvagen. Toch stuit de uitvoering van zo'n spectaculaire zet op aanzienlijke obstakels.

Juridisch gezien kan FC Barcelona niet zomaar als bedrijf worden verkocht, aangezien de club opereert onder een uniek eigendomsmodel. De club is eigendom van haar leden (socios), die de volledige controle hebben en de president en het bestuur kiezen. Dit model maakt een overname door externe investeerders praktisch onhaalbaar.

Eerste plaats

In de competitie gaat het erg goed met de Catalanen. Na zeventien wedstrijden staat de club bovenaan met 43 punten. Real Madrid volgt met 36 punten, al hebben de Madrilenen nog wel een wedstrijd tegoed.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.