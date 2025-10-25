In Spanje speelde zich vrijdagavond wel een heel bijzonder VAR-moment af tijdens het duel tussen Mérida en Ponferradina in de Primera Federación (de derde klasse van Spanje). De wedstrijd werd stilgelegd vanwege een mogelijk buitenspelmoment voorafgaand aan een doelpunt. Echter werkte de verbinding met de VAR niet, waardoor de scheidsrechter maar naar zijn telefoon greep om zijn collega's te horen.

Na ongeveer een uur speeltijd werd het duel, dat uiteindelijk in een 0-0 stand eindigde, stilgelegd. De thuisploeg had gescoord, maar doelpuntenmaker Benjamin Dibrani stond mogelijk buitenspel, waarna de VAR werd opgeroepen. Althans, dat was de bedoeling; scheidsrechter Juan Antonio Manrique Antequera kwam voor een ongemakkelijk moment te staan toen bleek dat de verbinding met de video-arbiters niet werkte.

Tien minuten

Antequera wilde echter toch graag de mening van zijn video-collega's aanhoren, dus besloot bij gebrek aan verbinding zijn telefoon er maar bij te pakken om contact met hen te krijgen. Het hele voorval nam echter wel erg veel tijd in beslag. Toen de wedstrijd weer werd hervat na het opmerkelijke incident waren er liefst tien minuten verstreken.

Toch was het telefoontje cruciaal. De Spaanse arbiter keurde het doelpunt van Mérida-middenvelder Dibrani uiteindelijk af. Hierdoor ging de winst van de thuisploeg in rook op, want er werd na dit opmerkelijke voorval niet meer gescoord, waardoor het scorebord op 0-0 bleef staan.

El Clásico

In Spanje staat dit weekend een bijzonder duel op het programma. Zondag wordt namelijk de eerste klassieker (El Clásico) van het seizoen in de La Liga gespeeld. Koploper Real Madrid neemt het in het Santiago Bernabéu stadion op tegen FC Barcelona. De thuisploeg staat met twee punten boven FC Barcelona in de ranglijst van La Liga, wat betekent dat het moet winnen of gelijkspelen tegen de ploeg van Frenkie de Jong en Lamine Yamal om de koppositie te behouden.

