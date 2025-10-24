FC Barcelona leeft met gemengde gevoelens toe naar de Clásico van zondag tegen Real Madrid. Frenkie de Jong is eindelijk terug op het trainingsveld en lijkt op tijd fit, tot opluchting van coach Hansi Flick. Toch blijft de ziekenboeg in Camp Nou overvol en zijn er nog altijd twijfels rond meerdere basisspelers.

Na een paar dagen van twijfel verscheen De Jong vrijdag weer op het trainingsveld van Barça, zo meldt het Spaanse Sport. De middenvelder kampte met maag- en darmklachten, maar werkte weer een volledige sessie af. Daarmee lijkt hij klaar voor de topper in het Bernabéu, waar hij zijn eerste minuten sinds het Champions League-duel met Olympiakos kan maken.

Coach Flick kan de Nederlander goed gebruiken. De Jong is een vaste waarde in het hart van het middenveld en vormt samen met Pedri een cruciale rol in het spel. Zijn terugkeer geeft hoop binnen een ploeg die worstelt met blessures en wisselende vorm. De verwachting in Spanje is dat Flick hem direct weer in de basisopstelling zet voor de Clásico.

Blessuregolf bij Barça

Waar de terugkeer van De Jong voor opluchting zorgt, blijft de rest van de ziekenboeg een bron van zorgen. Voor Raphinha ziet het er minder goed uit: de Braziliaan moest vrijdag afhaken en verliet het trainingscomplex nog voor de groepstraining begon. Zijn hamstringblessure, opgelopen eind september, blijft opspelen. Daarmee lijkt er een streep te gaan daar zijn Clásico. Ook verdediger Jules Koundé ontbrak opnieuw wegens fysieke klachten. Hij wordt pas op het laatste moment getest om te zien of hij inzetbaar is.

Als Koundé niet fit raakt, moet Flick schuiven in zijn verdediging, met Araújo en García als logische vervangers. Voorin is Ferran Torres juist weer volledig hersteld en klaar om te starten. Marc-André ter Stegen, Joan García, Gavi, Robert Lewandowski en Dani Olmo ontbreken zondag. Daarmee blijft de lijst met afwezigen lang, al krijgt Flick met de terugkeer van De Jong tenminste één belangrijke kracht terug.

Gedoe buiten het veld

Alsof het sportieve zorgenpakket nog niet genoeg is, woedt er buiten het veld ook een storm rond Barcelona. De club ligt in de clinch met La Liga vanwege het plan om later dit jaar een competitiewedstrijd in Miami te spelen. De organisatie zette daar een streep door en overweegt nu zelfs een rechtszaak tegen de spelersvakbond.

Zo werkt Barcelona met meer vragen dan antwoorden toe naar de Clásico. De terugkeer van De Jong is een welkome opsteker, maar Flick weet dat zijn ploeg nog verre van compleet is. Zondag om 16.15 uur in het Bernabéu zal blijken of de rust op het veld wél terug te vinden is.

