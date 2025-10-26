De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV is zondagmiddag met enige vertraging begonnen en dat leidde tot grote irritatie bij de fans in De Kuip. Een sfeeractie gooide voor het duel roet in het eten, want scheidsrechter Allard Lindhout vond dat er wat veel troep op het veld lag. Inmiddels is het duel gestart.

Bij de opkomst van de elftallen had Feyenoord een mooie sfeeractie georganiseerd. Buiten een spandoek, waren er ook confetti-kanonnen en ontzettend veel papiersnippers in groen en wit, de kleuren van de stad Rotterdam. Maar door de storm vlogen die overal door het rond. Uiteindelijk bleef een aanzienlijk groot deel liggen op het veld, waardoor het heel wit was op het veld.

Scheidsrechter Allard Lindhout wilde daarom nog niet beginnen met de wedstrijd. Dat kwam mede doordat de lijnen slecht zichtbaar waren voor de VAR. Hierdoor moesten de spelers nog minutenlang met een bal rondspelen terwijl medewerkers van Feyenoord pas na enkele minuten met harken en bladblazers het veld schoon gingen maken. Het betekende ook dat de DJ overuren maakt en de Feyenoord-liederen langer dan gepland door De Kuip schalden. De topper kon uiteindelijk een kwartier later dan gepland alsnog van start.

Vreemd tafereel

Het was een bizarre start van wat mogelijk een zeer vermakelijk duel kan worden. Feyenoord-PSV was vorig jaar een geweldig voetbalgevecht en beide trainers gaven eerder al aan dat ze een soortzelfde wedstrijd verwachten. Wint PSV dan zal het gelijk komen met Feyenoord op de eerste plaats. Mocht Feyenoord winnen dan staan ze met 6 punten los op plek 1.

Geen Steijn

Robin van Persie baarde opzien voor de start van het duel want hij passeerde aanvoerder Sem Steijn. Dat had alles te maken met het gameplan zei hij.

