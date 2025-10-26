Robin van Persie speelt met zijn Feyenoord tegen PSV en heeft een opvallende wijziging doorgevoerd voor de grote kraker. Hij wisselde nota bene zijn eigen aanvoerder Sem Steijn. Voor de camera's van ESPN legt hij de keuze uit.

Sem Steijn is voor het eerst dit seizoen gepasseerd in de basis van Feyenoord. De van FC Twente overgekomen middenvelder werd door Robin van Persie benoemd tot aanvoerder van Feyenoord, dat leidde destijds tot een boel kritiek. Sindsdien zijn de verwachtingen torenhoog voor de topscorer van vorig seizoen.

Concurrentie middenveld

Daarbij is de concurrentie op het middenveld van Feyenoord enorm hoog. Het zat er dus aan te komen dat Van Persie eens een andere keuze zou maken op het middenveld, aangezien Steijn ook minder leverde afgelopen periode. De druk nam van buitenaf al toe.

Bij ESPN wierpen de analisten alvast wat ideeën op: "Ik had wel gedacht als Steijn in Europese wedstrijden op de bank komt te zitten, snap ik dat wel. Dit is van dat kaliber, dus ik snap het wel. Dan kan je iets meer grip op het middenveld krijgen", vond Kwakman. Perez dacht dat het met fysiek te maken heeft. "Kan het niet zo zijn dat hij gewoon een tikkie had gehad? Dat is namelijk de luxe die Feyenoord heeft, ze hebben heel gode vervangers. Als Hwang erin kmot voor Steijn, schuift het wel een beetje, maar je wordt er niet zwakker van. Ik denk dat het daarmee te maken heeft."

Reactie Robin van Persie

Robin van Persie gaf even later uitsluitsel waarom hij Steijn op de bank zet. "Dat heeft te maken met ons speelplan. Het is een keuze in het aanvallen en verdedigen", was zijn korte antwoord. "Steijn reageerde uiteraard teleurgesteld, maar hebben we gelijk de koppeling gemaakt naar wat punten in het verdedigen en hebben we daarmee de keuze gemaakt."

Hij roemde de omgang van Steijn met de teleurstelling. "Een aanvoerder ben je als in je basis staat, maar ook als je niet in de basis staat. Als ik dan zie hoe hij er mee omgaat, dat is wel erg goed. Dat is hoe een aanvoerder het moet doen."

