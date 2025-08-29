Besiktas heeft zich donderdagavond flink geblameerd in de kwalificatie voor de Conference League. De Turkse topclub ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen het Zwitserse Lausanne en greep daardoor naast Europees voetbal. Voor trainer Ole Gunnar Solskjaer had de nederlaag directe gevolgen: hij is de laan uitgestuurd.

Het trainersavontuur van Solskjaer bij de Turkse topclub Besiktas is op een teleurstelling uitgelopen. De voormalig manager van Manchester United werd slechts anderhalf uur na het laatste fluitsignaal op straat gezet.

De Noor werd in januari aangesteld als opvolger van Giovanni van Bronckhorst, en leidde Besiktas vorig seizoen nog naar de vierde plaats in de Turkse Süper Lig. De verwachtingen waren hoog: hij moest voortbouwen op dat succes en de club naar Europees voetbal brengen. Die hoop vervloog echter donderdagavond na de pijnlijke uitschakeling in de Conference League tegen het Zwitserse Lausanne.

Beroerde avond

De play-off eindigde in een regelrecht drama. Na een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd, stortte Besiktas in de return voor eigen publiek volledig in, wat hun lot bezegelde.

Met oud-Feyenoorder Orkun Kökçü in de basis kwam Besiktas vroeg in de tweede helft met tien man te staan na een rode kaart voor Felix Uduokhai. Van die klap herstelde de ploeg nooit. Lausanne profiteerde optimaal en pakte in Istanbul een beslissende 1-0 zege, waardoor het Europese avontuur van Solskjaers team al voorbij was voordat het echt begonnen was.

Onacceptabel

Het verlies tegen Lausanne, kort na de uitschakeling door Shakhtar Donetsk in de voorrondes van de Europa League, werd onacceptabel geacht voor een club van het kaliber van Besiktas.

De clubleiding twijfelde geen moment en maakte na een bestuursvergadering bekend dat het contract van Solskjaer was ontbonden. Voorzitter Serdal Adalı bedankte de Noor voor zijn inzet, maar benadrukte dat de club verder moest.

Opvolger

Door het vertrek van Solskjaer zitten Besiktas en Kökçü nu zonder coach. Turkse media melden dat Nuri Sahin de belangrijkste kandidaat is om het roer over te nemen.

De voormalige middenvelder van Borussia Dortmund, die naam maakt als opkomende coach, wordt gezien als een sterke kandidaat om de rust te herstellen en het vertrouwen terug te brengen na een teleurstellende zomer.

