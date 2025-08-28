Manchester United is woensdagavond hard onderuitgegaan in de EFL Cup. De ploeg van Ruben Amorim werd na een bizarre strafschoppenserie (12-11) uitgeschakeld door vierdeklasser Grimsby. Daarmee werd een late comeback van United van 0-2 naar 2-2 alsnog compleet tenietgedaan en komt de Portugees zodoende verder onder druk te staan.

Doelman Andre Onana, die in de competitie zijn plek onder de lat aan Altay Bayindir moet laten, kreeg in de EFL Cup de kans om zich te bewijzen. Maar zijn optreden draaide uit op een nachtmerrie. Bij de openingstreffer liet hij zich verrassen in de korte hoek, acht minuten later kon hij een eenvoudige voorzet niet vasthouden waardoor Tyrell Warren van dichtbij kon binnenwerken.

'We waren het volledig kwijt'

Na afloop weigerde Amorim zijn keeper als enige schuldige aan te wijzen. "Met alle respect, als je tegen een team uit de vierde divisie speelt, gaat het niet alleen om de keeper", verdedigt de opvolger van Erik ten Hag zijn doelman. "We waren het volledig kwijt. Er stond maar één team op het veld, en dat was Grimsby", concludeerde hij voor de camera van Sky Sports.

Volgens de Portugees gaf zijn ploeg de verkeerde signalen af. "Het gaat niet om het feit dat we nog terugkwamen, maar om hoe we begonnen. Zonder intensiteit, zonder druk. Alles waar we op trainen was verdwenen. Dat is moeilijk uit te leggen."

Fans zijn het spuugzat

De fans van United reageren inmiddels furieus en niet alleen op de blamage in de EFL Cup. Na de dramatische seizoensstart in de Premier League (slechts één punt uit twee duels) klinkt de roep om verandering harder dan ooit. "Ontsla Amorim gewoon, hij heeft een jaar de tijd gehad om zich te bewijzen en heeft niets bereikt", schreef een supporter.

De woede werd nog groter toen Amorim de zenuwslopende strafschoppenserie tegen Grimsby niet eens durfde te bekijken. "Ik wil geen manager die te bang is om naar penalty’s tegen een League 2-team te kijken. Los het op of rot op!", klonk het scherp bij de aanhang.

Statistieken schetsen pijnlijk beeld

Cijfers spreken daarbij boekdelen: sinds Amorim het stokje overnam van Erik ten Hag won United slechts 7 van de 29 competitiewedstrijden, een schamele 24 procent. Ter vergelijking: Ten Hag zat nog op ruim 51 procent. De komende weken moet Amorim bovendien aan de bak: na promovendus Burnley wachten loodzware krakers tegen Manchester City en Chelsea. Maar de vraag is of de Portugees tijdens die duels nog op de bank zit als United-trainer.

