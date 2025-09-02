Erik ten Hag heeft een riante 'oprotpremie' gekregen van Bayer Leverkusen na zijn razendsnelle ontslag. De Nederlander was slechts twee maanden in dienst van de Duitse topclub, dat hem verplicht een enorm bedrag moet meegeven.

Ten Hag had een contract tot medio 2027 in Leverkusen en was pas sinds 1 juli officieel in dienst. BILD zocht uit hoe het zat. Het Duitse medium schrijft dat de Nederlandse trainer tussen 1 juli en 31 augustus (60 dagen) ruim een miljoen euro verdiende. Daarnaast krijgt hij nog een kleine vijf miljoen mee wat hij in de rest van zijn contract zou verdienen.

Dat zet zijn totaal op zes miljoen euro, omgerekend één ton (100.000 euro) per dag. Ten Hag is zulke bedragen niet vreemd. Bij Manchester United verdiende hij ruim tien miljoen euro per jaar. Omdat de Nederlandse trainer in Engeland op het moment van zijn ontslag ook nog bijna twee jaar op zijn contract had, kreeg hij daar ook een enorm salaris mee.

'Het is ongekend'

De 55-jarige coach is nu weer een vrij man. Zelf was Ten Hag enorm verrast door zijn razendsnelle vertrek: "Het besluit van de directie van Bayer Leverkusen om mij vanochtend op non-actief te zetten, kwam als een complete verrassing. Het is ongekend om na slechts twee competitiewedstrijden afscheid te nemen van een coach." De reactie is opgesteld door zijn management SEG.

Ten Hag is diep teleurgesteld: "Ik begon deze baan vol overtuiging en energie, maar helaas was de directie niet bereid mij de tijd en het vertrouwen te geven dat ik nodig had en dat betreur ik zeer. Ik heb het gevoel dat dit nooit een relatie op basis van wederzijds vertrouwen is geweest."

