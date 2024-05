Mark van Bommel in tranen door horror-blessure: 'Er zijn veel belangrijkere dingen dan voetbal'

Mark van Bommel kon zijn emotie maandagavond niet bedwingen. Royal Antwerp verloor met 1-0 van KRC Genk, maar dat vond de trainer niet meer belangrijk. Hij maakte zich zorgen om Ritchie de Laet.

De Laet liep tijdens de wedstrijd een ernstige knieblessure op. Na een kopduelkwam hij slecht neer. Het was al snel duidelijk dat het helemaal mis was. Met tranen in zijn ogen verliet de 35-jarige verdediger het veld. Ook Van Bommel was na afloop emotioneel.

Genk maakt slotdag Pro League nog maar wat spannender door zege op Van Bommels Antwerp KRC Genk heeft voor aanvang van de slotdag in de kampioenspoule van de Belgische Pro League uitstekende zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. Genk won van het al uitgeschakelde Royal Antwerp FC met 1-0.

'Potverdomme'

"Het gebeurde maar een paar meter voor mij", zei Van Bommel bij DAZN. "Hij landde eerst op zijn linkerbeen, maar toen kwam dat rechterbeen erbij en verloor hij zijn stabiliteit. Potverdomme, jongens..."

De tranen sprongen in zijn ogen en de Nederlandse trainer kwam niet meer uit zijn woorden. Op de persconferentie vertelde hij even later waarom de blessure zo veel met hem deed. "Er zijn veel belangrijkere dingen dan voetbal. Ritchie staat nu zo ver in zijn carrière en dan maak je zoiets mee... Dan denk je ook terug aan je eigen carrière en zie je alles weer voorbij flitsen."

Mark van Bommel met gebroken been trainer van Feyenoord? Veel opties genoemd als nieuwe coach Feyenoord is nog steeds op zoek naar een vervanger voor trainer Arne Slot, die na dit seizoen waarschijnlijk naar Liverpool vertrekt. In Rotterdam weten de supporters nog wel een paar goede opties.

Afscheid

De Laet kondigde onlangs aan na dit seizoen te vertrekken bij Antwerp. Hij speelde meer dan 200 duels voor de club, waar hij in 2019 naartoe kwam. Dat de Belg nu in de voorlaatste speelronde van de Belgische play-offs naar de kant moest met een zware blessure kwam dus extra hard aan. De supporters staken hem een hart onder de riem en scandeerden zijn naam.

🤕 | Ritchie De Laet moet het veld verlaten door een blessure. Dat maakt van #GNKANT z’n allerlaatste wedstrijd in een Royal Antwerp FC-shirt.🔴😢 pic.twitter.com/71V3xd73VT — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 20, 2024

Het is nog niet tot een diagnose gekomen. "Ik wil niet te ver vooruitlopen op de feiten", zei Van Bommel. "Ik hoop dat het hier niet eindigt voor Ritchie. Ik hoop op een wonder. Dit heeft hij niet verdiend, dit wens je niemand toe. Dit is gewoon klote."

Europees voetbal

Antwerp is al uitgeschakeld in de play-offs om Europees voetbal. Voor de andere clubs is het nog spannend. In België werken ze met speciale play-offs. Na de reguliere competitie worden de ploegen in drie groepen verdeeld en gaan de punten door de helft. Een groep speelt om het kampioenschap, een groep om deelname aan play-off om Europees voetbal en een groep dat strijdt tegen degradatie.

Bovenin strijden Club Brugge, Royale Union Saint-Gilloise en een beetje Anderlecht om het kampioenschap. Net als vorig seizoen gaat het dus op de slotdag heel spannend worden. Club heeft 3 punten voorsprong, maar speelt nog tegen Cercle Brugge, dat op zijn beurt nog strijdt met Genk om als tegenstander te dienen van de winnaar van de play-off-groep. Union speelt juist thuis tegen Genk. Anderlecht gaat naar het al uitgeschakelde Antwerp.