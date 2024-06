Blunder van Ian Maatsen wordt hem vergeven: 'Helpt hem bij een mooie toekomst'

Edin Terzic houdt geen pijnlijke gevoelens over aan de fout van Ian Maatsen in de Champions League-finale. De trainer van Borussia Dortmund hoopt dat de Nederlander van zijn fout leert.

Door een blunder van Maatsen kon Real Madrid op 2-0 voorsprong komen in de finale. Een verkeerde pass van de Nederlander leidde de tweede goal in, waarmee de wedstrijd in de 83e minuut was gespeeld.

"Ik heb absoluut geen pijnlijke gevoelens richting Ian", zei Terzic tijdens de persconferentie na afloop over de linksachter. Hij benadrukte dat Maatsen een goede wedstrijd speelde en zelfs betrokken was bij een grote kans voor Dortmund. Het lukte Niclas Füllkrug niet om die kans af te maken. De spits raakte de paal.

"Vooral in de eerste helft speelde Ian fantastisch en dankzij hem waren we dicht bij een doelpunt", vervolgt Terzic. "Ik weet zeker dat Ian van deze fout leert en dat het hem helpt om een mooie toekomst te hebben."

Füllkrug is het met de trainer eens. Hij heeft Maatsen niet aangesproken op zijn fout. Ook de Duitser hoopt op een grote toekomst voor de 22-jarige Nederlander. "Ik ben blij dat hij bij ons speelde. Het is nog een jonge speler en deze ervaring neemt hij weer mee. Hij heeft genoeg kwaliteit en ik hoop dat hij ooit de kans krijgt om de Champions League te winnen."