Blunderende Ian Maatsen helpt Real Madrid ten koste van Borussia Dortmund aan vijftiende Champions League

Voor de vijftiende keer in de geschiedenis heeft Real Madrid de Champions League gewonnen. De Madrilenen hadden het lang heel erg moeilijk met Borussia Dortmund, dat ondanks veel kansen niet kon scoren. Een corner en een blunder van de veelbesproken Nederlander Ian Maatsen hielpen De Koninklijke opnieuw aan de grootste Europese hoofdprijs: 0-2.

Borussia Dortmund was op voorhand de underdog tegen Real Madrid, dat al veertien keer eerder de Champions League won. De Duitsers begonnen desondanks stormachtig, nadat het duel om bizarre redenen al snel stillag, en kregen enorme kansen. Julian Brandt schoot naast, Karim Adeyemi verzuimde te scoren en Niclas Füllkrug punterde de bal tegen de paal. Real kon er weinig tegenoverstellen en was blij dat het zonder tegengoals de rust haalde.

En na rust gebeurde wat er al zo vaak gebeurde met Real Madrid in de Champions League. Imponeren deed Madrid geen moment, maar het was wel de club die een mokerslag uitdeelde aan de tegenstander. Nota bene verdediger Dani Carvajal kopte twintig minuten voor tijd raak uit een corner. Bij Dortmund, dat in de knock-outfase afrekende met PSV, geloofden ze hun ogen niet. Vanaf dat moment was Real los en kreeg het kansen om de wedstrijd te beslissen.

Blunder van Ian Maatsen

Daar hielp de veelbesproken Ian Maatsen uiteindelijk bij. De Nederlander, die niet werd opgeroepen voor het EK, leverde de bal zo maar in bij Jude Bellingham. De Engelsman vond Vinicius Junior en die besliste de wedstrijd: 0-2. Verder dan een afgekeurde goal kwam Dortmund niet meer, waardoor de Madrilenen voor de vijftiende keer in de geschiedenis de Champions League winnen.

Afgelopen! Real Madrid wint de Champions League

Het is Real Madrid wéér gelukt. De Koninklijke wint met 0-2 van Borussia Dortmund en is voor de vijftiende keer de beste van Europa.

87 | Goal van Dortmund gaat niet door

Heel even was het geloof terug nadat Fullkrug binnekopte op aangeven van Donyell Malen. De Duitser staat net buitenspel. Overigens is Toni Kroos met een publiekswissel naar de kant gehaald.

83' | Blunderende Maatsen leidt 0-2 in

0-2, wedstrijd beslist. Ian Maatsen schuift de bal zomaar in de voeten van Bellingham. Het onbegrijpelijke balverlies wordt uiteindelijk afgestraft door Vinicius Junior. Real Madrid gaat opnieuw de Champions League winnen.

81' | Real kan het beslissen

Zeventig minuten was het niet veel wat Real liet zien, maar na de goal van Carvajal zijn ze helemaal los. Eerst moet Kobel redden op een knal van Camavinga, uit de daaropvolgende corner is oudgediende Nacho dichtbij. Weer is het Kobel die Dortmund nog in leven houdt.

77' | Bellingham mist enorme kans

Jude Bellingham had het moeten beslissen, maar doet dat niet. Nico Schlotterbeck zit er nog net tussen en voorkomt de tweede Madrileense goal.

73' | Goal voor Real Madrid!

Real Madrid pakt de leiding! Na een corner werkt nota bene verdediger Dani Carvajal, een van de kleineren van het veld, de bal binnen. Het is niet verdiend te noemen, maar Real staat richting de slotfase weer op voorsprong in de Champions League. Verslagenheid bij de Duitsers, wordt het weer een trauma op Wembley voor Dortmund?

69' | eindelijk gevaar van Real Madrid

Daar was Real Madrid ineens. Uiteraard komt het gevaar van Vinicuis Junior, die de bal scherp voorzet. Jude Bellingham wil koppen, maar komt nét niet aan de bal. Omdat ook keeper Kobel er naast zit, rolt de bal maar net langs het doel van Dortmund.

61' | nieuwe kans Dortmund

Het was weer even geleden, maar opnieuw een kans voor Dortmund. Füllkrug kopt, maar doet dat recht op Courtois af. Nog altijd geen goals in Engeland.

De tweede helft is begonnen

Nog geen goals in de Champions League-finale. Dortmund is stukken beter, maar wist het verschil nog niet te maken. Lukt dat na rust wel of komt Real Madrid er zoals zo vaak weer bovenop?

Rust in Londen!

Het fluitsignaal heeft geklonken: het staat na 45 boeiende minuten nog 0-0 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Daar zullen de Spanjaarden tevreden mee zijn, want Dortmund kreeg een paar enorme kansen in de eerste helft en zijn de betere ploeg. Ook op de tribunes is het verschil in het voordeel van de fanatieke Duitsers, die overigens ook protesteerden tijdens de finale. Ze zijn het niet eens met de nieuwe Champions League-opzet.

23' | op de paal!

Wát een kansen voor Borussia Dortmund. Onze landgenoot Ian Maatsen zet spits Niclas Fullkrug vrij voor de keeper. De Duitser puntert de bal langs Courtois, maar tegen de binnenkant van de paal. Wéér ontsnapt Real Madrid, op de tribunes geloven ze hun ogen niet.

21' | Real Madrid ontsnapt na megakans

Dat had de 1-0 voor Borussia Dortmund moeten zijn. De razendsnelle Adeyewi sprint de diepte in en staat ineens oog-in-oog met Thibaut Courtois. De Belgisch doelman drijft de Duitse aanvaller naar buiten, waardoor die niet goed kan uithalen. Daar komt Real goed weg.

14' | eerste gevaar van Dortmund

De Duitsers zijn voor het eerst gevaarlijk. Julian Brandt kan uithalen in de zestienmeter, maar komt niet helemaal lekker uit met zijn passen. Het schot gaat een paar meter naast het doel van Courtois. De op papier underdog verstopt zich niet in de openingsfase.

1' | bizar begin van de wedstrijd

We zijn begonnen, maar niet voor lang. Er rent meteen iemand vanuit het publiek het veld op. Gek genoeg lijkt er geen enkele steward te bekennen. Daardoor grijpen andere fans ook hun kans en lopen er nog een paar het veld op. Na meer dan twee minuten wordt het spel dan toch hervat omdat de stewards wakker blijken.

Nog een paar minuten!

Nog een paar minuten, dan gaat de bal rollen op Wembley. Wie gaat er met de felbegeerde beker vandoor? De sfeer zit er al goed in op de tribunes.

Fans van Real Madrid zijn opgelicht

De Champions League-finale is een mega groot sportevenement waar elke voetbalfan wel bij wil zijn. Zo ook een heel aantal fans van Real Madrid, maar helaas eindigde die droom in een fiasco. Zo'n 270 fans kwamen er zaterdagochtend achter dat ze zijn opgelicht en naast een droom om de finale te kijken ook een hoop geld kwijt zijn.

Opstelling Real Madrid al bekend

Het duurt nog ongeveer tweeënhalf uur voordat er op Wembley wordt afgetrapt, maar Real Madrid heeft de opstelling al naar buiten gebracht. Zoals verwacht begint Toni Kroos in de basis tijdens zijn laatste wedstrijd voor de Spaanse club. Ook was al bekend dat Thibaut Courtois zou keepen, omdat Andrey Lunin grieperig is.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior

Opstelling Borussia Dortmund

Bij Borussia Dortmund stat er één Nederlander vanaf de aftrap. Dat is de veelbesproken Ian Maatsen. De linksback kreeg onlangs nog een teleurstelling te verwerken, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal voor het EK. In Duitsland, waar de eindronde plaatsvindt en waar Maatsen wekelijks te zien was, werd met verbazing gereageerd. Donyell Malen begint op de bank, net als de afzwaaiende Marco Reus.





Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

TV-gids

Deze finale wil je uiteraard niet missen. Dat hoeft ook niet. En via onze tv-gids weet je precies op welke zenders je moet zijn, er is namelijk keuze. Let op: de voorbeschouwingen beginnen al vroeg.

Nederlandse winnaars

Ian Maatsen en Donyell Malen kunnen de 20ste en 21ste Nederlander worden die de Champions League winnen. Patrick Kluivert, Danny Blind, Frank Rijkaard, Edwin van der Sar (twee keer), Michael Reiziger, Frank en Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf (vier keer), Marc Overmars, Jaap Stam, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay, Arjen Robben, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Nathan Aké wonnen hem al.