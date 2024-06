Spaanse en Duitse media: 'Real Madrid blijft Real Madrid' en 'Borussia Dortmund smolt als suikerklontje'

Real Madrid is voor de vijftiende keer de beste van Europa. De Spaanse club won zaterdag op Wembley de Champions League-finale van Borussia Dortmund met 2-0. Het begin te wennen, met zes titels van 2014 tot en met 2024.

Toch zijn Spaanse media begrijpelijk euforisch na weer een typische zege van Real Madrid. De Koninklijke sloeg geslepen toe in Londen: na een zwakke eerste helft, die met enig geluk werd afgesloten met 0-0, was de Spaanse kampioen na rust dodelijk effectief. Van begin tot eind de lakens uitdelen, daar doet Real Madrid niet aan. Het is een ploeg van momenten, vooral erg gehaaid zodra de tegenstander een foutje maakt. Zoals Ian Maatsen deed bij de tweede goal.

Fotoserie: explosie van vreugde bij Real Madrid, intens verdriet bij Borussia Dortmund na Champions League-finale Real Madrid is wederom de winnaar van de Champions League. De Koninklijke versloeg zaterdag op Wembley het Duitse Borussia Dortmund: 0-2. Het is de vijftiende keer dat de Spaanse club de CL (of Europa Cup I) verovert en het leverde na afloop schitterende plaatjes op.

Smelten als suiker

De Spaanse krant Sport concludeerde: "Borussia Dortmund geeft de vijftiende titel aan Real Madrid." De auteur geeft een opsomming die identiek is aan wat we hiervoor opschreven. Daarnaast is de krant van mening dat Dortmund na de openingsgoal uit elkaar viel. "Ze smolten als een suikerklontje", aldus Sport. "Bellingham, Kroos, Camavingha en Nacho speelden de bal rond. Toen kwam die aan bij Vinicius, na kinderlijk balverlies van Maatsen. De Braziliaan chipte de bal simpel binnen."

Leiden

Marca voorzag zijn artikel over de finale van een heldere kop: "Real Madrid flikt het weer en is de absolute koning van de Champions League." Ook deze auteur legt de nadruk op het contrast tussen de helften. "Dit team van Real Madrid weet simpelweg hoe het Champions League-wedstrijden moet winnen. De spelers zijn bereid om langdurig te leiden. En om dan toe te slaan vanuit het niets:"

De noodlottige pass van Maatsen wordt omschreven als 'catastrofaal'. Een Dortmund-speler die wel complimenetn krijgt is Karim Adeyemi. Hijwordt "een van de snelste spelers die ooit in de Champions League uitkwam" genoemd. De keren dat Real Madrid wankelde, kwam dat door zijn snelheid.

Bitter

Het Duitse Bild heeft het over "een zeer bittere finale voor Borussia Dortmund." Volgens de krant legde de Duitse club een prima optreden op de mat. "Het was een geweldige finale. En Borussia was minstens gelijkwaardig aan Real Madrid. Tot de beslissende 74e minuut dan." Even leek in de slotfase terug te keren toen spitsNiclas Füllkrug de 2-1 tegen de netten ramde. Maar de goal werd afgekeurd. Bild: "Deze avond was het lot Borussia gewoon niet gunstig gezind."

Real blijft Real

Suddeutsche Zeitung formuleert het helemaal juist: "Real blijft Real". "Gedurende de helft van de finale joeg Borussia Dortmund de grote favoriet schrik aan. Maar toen sloeg Madrid koeltjes toe. Zoals ze altijd doen in dit soort duels." De afgekeurde treffer van Füllkrug onderstreepte wat fans van de geelzwarten al voelden: "Het wonder bleef vanavond uit."