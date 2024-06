Fotoserie: explosie van vreugde bij Real Madrid, intens verdriet bij Borussia Dortmund na Champions League-finale

Real Madrid is wederom de winnaar van de Champions League. De Koninklijke versloeg zaterdag op Wembley het Duitse Borussia Dortmund: 0-2. Het is de vijftiende keer dat de Spaanse club de CL (of Europa Cup I) verovert en het leverde na afloop schitterende plaatjes op.

De goals kwamen van Dani Carvajal en Vinicius Júnior, waarbij laatstgenoemde een mislukte pas van Dortmund-speler Ian Maatsen opving. Daarna kon de Braziliaan opstomen naar het Duitse goal. Een tweede domper voor Maatsen in korte tijd, want afgelopen week besloot Oranje-bondscoach Ronald Koeman de verdediger niet mee te nemen naar het EK voetbal in Duitsland.

Veldbestormers

De finale werd al na anderhalf minuut onderbroken door diverse veldbestormers. De beveiligers grepen rijkelijk laat in. Uiteindelijk werden ze van het veld verjaagd en kon de eindstrijd verder. De tv-regie wilde dat alles liever niet laten zien, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Bekijk die hieronder.

Feest bij Real

Bekijk hieronder foto's van de vreugde bij de winnaar. Real Madrid kan feesten, eerst in Londen, daarna thuis in Spanje.

Verdriet bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund verloor net als in 2013 de finale van de Champions League. Toen was landgenoot Bayern München te sterk. Vorig seizoen liep de club op de slotdag van de Bundesliga de titel mis. En nu gaat het dus mis in de Champions League-finale. Bekijk hieronder foto's van de treurende spelers.