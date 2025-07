Nog voordat het EK voor de Oranje Leeuwinnen officieel begint, heeft bondscoach Andries Jonker een opvallende uitspraak gedaan. Hij wist een paar maanden geleden dat het EK in Zwitserland hoe dan ook zijn laatste kunstje zou worden, maar hij stond op het punt om vlak voor de start van het toernooi al te stoppen met zijn functie.

Jonker heeft kort voor het EK overwogen te stoppen als bondscoach van Oranje. Dat zegt de 62-jarige Amsterdammer in de NOS Voetbal-podcast. De KNVB liet Jonker eind januari weten dat zijn na het EK aflopende contract niet zou worden verlengd. Jonker gaf aan "verbaasd en teleurgesteld" te zijn, maar hij zei toen niet dat hij aan stoppen dacht.

'Als je afscheid moet nemen...'

"Ik heb me meteen afgevraagd: en nu?", aldus Jonker in de podcast. "Als je afscheid moet nemen, doet dat wat met je positie bij spelers en staf. Ik heb me meteen afgevraagd wat dit dan betekent." De twijfels bij Jonker verdwenen in de eerste interlandperiodes na de beslissing van de KNVB, toen Oranje goed presteerde. Na de nederlaag van 4-0 tegen Duitsland en het gelijkspel tegen Schotland, een maand geleden, begon de bondscoach na te denken.

'Iedereen vond dat ik lekker thuis moest blijven'

"Dat was slecht", zegt Jonker over die duels. "Dan praat je met mensen in je omgeving. Iedereen in mijn omgeving vond dat ik lekker thuis moest blijven." Jonker overwoog dat. "Willen deze meiden het nog doen met deze staf?", stelde hij zichzelf de vraag. "Dat is voor mij belangrijk. Daar zit de sleutel."

Speciale actie

De bondscoach kreeg het goede gevoel terug en om dat gevoel te bevestigen vroeg hij staf en spelers letterlijk hun handtekening te zetten onder totale toewijding tot en met het EK. "Ik heb een oranje shirt meegenomen. En heb aan alle stafleden gezegd: of je gaat gas geven of je zegt nu dat je het niet kan opbrengen. Er staan 25 handtekeningen op de achterkant. En daarna de spelers. Die hebben op de voorkant allemaal getekend."

EK in Zwitserland

Het EK-programma van Oranje start op 5 juli in Luzern tegen Wales, gevolgd door een ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.