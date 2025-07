Tijdens het EK in Zwitserland maken de Oranje Leeuwinnen, die zaterdag pas hun eerste duel spelen, tot nu toe vooral indruk op social media. De zonnige vakantiekiekjes vliegen de volgers om de oren. Waar sommigen daarvan genieten, zijn er ook twijfels of het telefoongebruik niet te veel afleidt van het voetbal. "Soms voelt het wel een beetje too much", merkt voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink op.

De 'vakantiekiekjes' van Jill Roord waren voor camerajournalist Leah Smith aanleiding genoeg om het social mediagebruik van de speelsters aan te kaarten in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast. "Ik heb het gevoel dat ze lekker op vakantie zijn", stelt ze met een lach. Aron sluit zich daar bij aan: "Dat gevoel krijg je wel. Het is heet, dus na een training hebben ze ook wel een duik verdiend. Alleen soms voelt het wel een beetje too much. Straks draait het alleen nog om de mooie kiekjes."

'Bondscoach heeft alles prima in de smiezen'

Leah nuanceert haar eerdere woorden. "Ontspanning is natuurlijk wel héél belangrijk", zegt ze. "We moeten er ook niet te zwaar aan tillen en laten we er alsjeblieft ook gewoon aan denken dat ze buiten de foto's er écht alles aan zullen doen om er zaterdag tegen Wales te staan. Die trainingsbeelden delen ze alleen een stuk minder."

Voorbeeld Sherida Spitse

"Ik denk ook dat de bondscoach alles prima in de smiezen heeft", stelt Aron, die al geruime tijd de Oranje Leeuwinnen op de voet volgt. "Die meiden weten héél goed wanneer ze moeten presteren en wanneer ze lekker lol kunnen hebben. Sherida Spitse is hét voorbeeld van iemand die dat weet en zij neemt die hele groep erin mee."

'Géén social media is een supergoed idee'

EK-winnaar Kelly Zeeman deelde in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast dat zij tijdens het succesvolle EK in 2017 juist zo min mogelijk op social media zat. Leah vindt dat een 'supergoed idee'. "Misschien even een uurtje bellen met je familie, maar zij bereiden zich er toch ook op voor dat ze vier weken weg zijn?", vraagt ze zich af.

Aron kaatst resoluut terug. "Dat is wel écht een heel andere tijd, niemand kan tegenwoordig meer zonder telefoon. Het lijkt me heerlijk, alleen het is niet realistisch. Tegenwoordig kan niemand meer zonder telefoon, want je hebt gewoon altijd die afleiding even nodig. Als je even een uur op bed gaat liggen, dan is het eerste wat je doet: scrollen op social media kanalen."

'Mooi sociaal experiment'

Leah blijft stellig bij haar standpunt: géén social media voor de Oranje Leeuwinnen, lijkt haar een geweldig plan. "Voor Kelly heeft het blijkbaar gewerkt in 2017, dus misschien moeten de huidige Leeuwinnen dat ook proberen. Een mooi sociaal experiment", sluit Leah af.

EK in Zwitserland

Het EK-programma van Oranje start op 5 juli in Luzern tegen Wales, gevolgd door een ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.