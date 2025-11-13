Bondscoach Ronald Koeman was vrij geheimzinnig bij de vorige persconferentie in Nederland, afgelopen maandag. Hij sprak toen over de verharding in de wereld en noemde een 'individu die nog altijd een podium krijgt'. In Polen werd hij daar weer naar gevraagd, en weer was de bondscoach geheimzinnig. "Nee, hij is het óók niet."

De uitspraak van Ronald Koeman deed veel stof opwaaien, met name bij het programma Vandaag Inside waar men verwachtte dat 'het individu' waar de bondscoach het over had zou zitten. Noa Vahle vroeg of de man in kwestie toevallig een snor had, doelend op Johan Derksen. "Nee, die heb ik zelfs weleens een compliment gegeven", lacht Koeman.

Uitsluitsel

Die naam kan dus weggestreept worden. Daarna werd gehint op Valentijn Driessen, met wie Koeman wel vaker spanning ervaart. "Nee, zelfs Driessen is het niet." Waardoor het mysterie blijft: wie bedoelde hij nou met zijn uitspraak?

Geheimzinnig

Even terug naar het moment. Hem werd gevraagd naar de situatie van Heitinga en hoe hard er over hem gesproken werd in de media. Collega's Ron Jans en Peter Bosz waren daar kritisch over. Koeman op zijn manier ook: " Iedereen roept en doet maar. Ik vond het in de situatie van John Heitinga wel heel snel. Vanuit een aantal kanten ging het toen te snel. Het hoort er helaas bij. Dan heb je het over een individu die nog een podium krijgt, waarvan ik denk: 'Kunnen we niet eens doorselecteren?’"

Kwalificeren

Oranje gaat hun best doen zich te kwalificeren voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat moeten zij doen in Warschau, waar morgenavond 55.000 Polen zullen zitten. Mocht dat niet lukken, dan moet het maandag tegen Litouwen in Amsterdam gebeuren.

